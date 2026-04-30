Ce pun italiencele în supă, ca să iasă un adevărat deliciu. Trucul simplu care dă un gust spectaculos

Sursă: realitatea.net

Supa de pui este unul dintre preparatele care se regăsesc în aproape toate bucătăriile lumii, însă fiecare cultură îi dă propria identitate.

În Italia, acest fel de mâncare este tratat cu o abordare minimalistă, bazată pe simplitate, ingrediente proaspete și un echilibru fin al aromelor, în timp ce în bucătăria românească supa de pui este, de regulă, mai consistentă și mai bogată în legume.

Diferența dintre cele două variante nu ține doar de modul de preparare, ci și de un detaliu aparent banal, dar cu impact major asupra gustului final: folosirea parmezanului, mai ales a cojii de parmezan, un ingredient care transformă complet aroma supei italiene.

Supa de pui în Italia vs. România: două filozofii culinare diferite

Deși ambele variante pornesc de la aceeași bază — carne de pui și legume — modul în care sunt construite este complet diferit.

În România, supa de pui este în general mai bogată în legume precum morcov, țelină, păstârnac și ceapă. Adesea este completată cu tăiței de casă sau găluște, ceea ce o transformă într-un preparat consistent, potrivit chiar și pentru o masă principală. Verdețurile precum pătrunjelul sau leușteanul sunt aproape nelipsite și adaugă un gust intens și recognoscibil.

În Italia, abordarea este opusă. Italiencele pun accent pe claritatea supei și pe gustul curat al ingredientelor. Legumele sunt folosite în cantități mai mici, iar preparatul este adesea strecurat pentru a obține un lichid limpede, fin și elegant. Ideea nu este să încarci supa, ci să îi evidențiezi esența.

Ingredientul inedit din supa italiană: coaja de parmezan

Elementul care diferențiază radical supa de pui italiană de cea românească este utilizarea parmezanului maturat, în special a cojii de parmezan, care este fiartă direct în supă.

Această tehnică tradițională din bucătăria italiană are un rol clar: eliberarea aromelor naturale, care dau preparatului o profunzime greu de obținut doar din legume sau carne. Gustul devine ușor sărat, catifelat și surprinzător de complex.

În multe regiuni din Italia, coaja de parmezan este considerată un ingredient de bază în supe și sosuri, tocmai pentru că intensifică aroma fără a fi nevoie de condimente puternice sau adaosuri artificiale.

Rețeta clasică de supă de pui în stil italian

Ingrediente

1 pui întreg sau aproximativ 1 kg de carne cu os

2 morcovi

1 ceapă mare

1 tulpină de țelină

2 căței de usturoi

1 coajă de parmezan

1 frunză de dafin

câteva fire de pătrunjel

sare și piper boabe

aproximativ 2 litri de apă

Mod de preparare

Supa se pregătește lent, la foc mic, pentru a permite ingredientelor să își elibereze treptat aromele.

Carnea de pui se spală și se pune la fiert în apă rece. Fierberea treptată ajută la obținerea unei supe limpezi. În primele minute se îndepărtează spuma formată la suprafață, un pas esențial în bucătăria italiană.

Se adaugă apoi legumele tăiate mare: morcovul, ceapa, țelina și usturoiul, împreună cu frunza de dafin și boabele de piper. În acest moment se adaugă și coaja de parmezan, care va infuza treptat gustul preparatului.

Supa se lasă la fiert aproximativ o oră și jumătate, la foc mic, până când carnea devine fragedă și aromele se combină complet.

La final, lichidul se strecoară, iar carnea poate fi servită separat sau reintrodusă în supă. Se servește fierbinte, cu pătrunjel proaspăt tocat.

Diferența de gust față de supa românească

Supa de pui românească este mai consistentă, mai rustică și mai bogată în texturi, datorită legumelor numeroase și adaosului de tăiței sau găluște. În schimb, varianta italiană este mai clară, mai ușoară și mult mai concentrată pe gustul natural al ingredientelor.

Folosirea cojii de parmezan schimbă complet profilul aromelor, adăugând o profunzime care nu se regăsește în mod obișnuit în rețetele tradiționale românești.

Diferența dintre cele două nu ține de complexitate, ci de filozofie culinară: una urmărește sațietatea și bogăția, cealaltă rafinamentul și echilibrul.

În final, supa italiană arată cum un preparat simplu poate deveni sofisticat doar printr-un detaliu esențial, în timp ce varianta românească rămâne un exemplu de mâncare tradițională consistentă și plină de savoare.