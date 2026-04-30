Chifteluțe în sos cu piure de cartofi - rețeta clasică reinterpretată, perfectă pentru o masă consistentă
Chiftele
Dacă ești în căutarea unui preparat tradițional, gustos și ușor de pregătit, rețeta de chifteluțe în sos cu piure de cartofi rămâne una dintre cele mai apreciate alegeri. Combinația dintre carne fragedă, sos cremos și garnitura fină transformă acest fel de mâncare într-un adevărat „comfort food”, ideal pentru orice moment al zilei.
Ingrediente necesare pentru chifteluțe în sos
Pentru a obține un gust autentic, ai nevoie de ingrediente simple, dar bine alese.
Pentru chifteluțe:
500 g carne tocată
1 ceapă tocată mărunt
2 felii de pâine înmuiată în lapte
1 ou
2 căței de usturoi
sare, piper după gust
pătrunjel proaspăt
Pentru sos:
1 ceapă mică
1 lingură de bulion
200 ml smântână pentru gătit
200 ml apă sau supă
1 linguriță boia
sare, piper
mărar proaspăt
Pentru piure:
1 kg cartofi
50 g unt
100 ml lapte
sare
Mod de preparare pas cu pas
1. Prepararea chifteluțelor
Carnea tocată se amestecă bine cu ceapa, pâinea înmuiată și stoarsă, oul, usturoiul și condimentele. Se formează chifteluțe de dimensiuni potrivite, care se prăjesc până capătă o crustă rumenă. După prăjire, se scot pe un șervețel pentru a elimina excesul de ulei.
2. Prepararea sosului cremos
În aceeași tigaie, pentru un plus de aromă, se călește ceapa tocată. Se adaugă bulionul, boiaua, lichidul (apă sau supă) și smântâna. Sosul se lasă să fiarbă la foc mic, apoi se adaugă chifteluțele. Preparatul se mai gătește aproximativ 10–15 minute, pentru ca aromele să se combine perfect. La final, se presară mărar proaspăt.
3. Piureul de cartofi cremos
Cartofii se fierb în apă cu sare până devin moi, apoi se pasează. Se adaugă untul și laptele cald, amestecând până se obține o textură fină și cremoasă.
Sfaturi pentru un rezultat perfect
Evită fierberea intensă a sosului după adăugarea smântânii, pentru a preveni separarea acesteia
Folosește lapte cald pentru piure, astfel vei obține o consistență mult mai fină
Mărarul proaspăt adăugat la final oferă un plus de savoare
Rețeta de chifteluțe în sos cu piure este ideală pentru mesele în familie, fiind sățioasă, aromată și ușor de adaptat după preferințe. Este genul de preparat care aduce confort și amintește de bucătăria de acasă.
Rezultatul final? Un preparat cremos, echilibrat și extrem de gustos, perfect pentru orice sezon.
