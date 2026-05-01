Horoscopul săptămânii 4–10 mai 2026. Se schimbă energiile. Recalibrare materială și emoțională pentru 5 zodii

Perioada 4–10 mai 2026 vine pe fondul unor tranziții astrologice importante, marcate de schimbări de energie după începutul lunii mai, când Luna Plină din Scorpion a intensificat emoțiile, deciziile și reacțiile impulsive.

Astrologii vorbesc despre o săptămână de „recalibrare”, în care multe zodii trec de la reacție emoțională la analiză lucidă și reorganizare personală.

Un alt element important al perioadei este influența lui Mercur, care își continuă tranzitul prin semne de pământ, accentuând logica, deciziile practice și discuțiile legate de bani, muncă și responsabilități. În același timp, energia generală a lunii mai rămâne una de tranziție, între presiunea începutului de lună și o etapă ulterioară mai calmă și orientată spre relații și stabilitate emoțională.

Berbec

Berbecii intră într-o săptămână în care banii și stabilitatea profesională devin teme centrale. Apar discuții legate de salariu, proiecte sau noi surse de venit, iar unele dintre ele pot schimba direcția pe termen mediu. Nu este exclus ca un plan început mai demult să revină în atenție, dar într-o formă mai serioasă și mai structurată.

În plan personal, Berbecii sunt puși în situația de a regla tensiuni mai vechi. Comunicarea devine directă, uneori chiar tranșantă, iar asta poate clarifica relații, dar poate și rupe unele legături fragile. Energia săptămânii îi împinge spre decizii ferme, fără jumătăți de măsură.

Taur

Pentru Tauri, săptămâna aduce accent pe identitate și direcție personală. Mulți nativi simt nevoia să schimbe ceva important în modul în care se prezintă în fața lumii sau în carieră. Pot apărea oportunități care cer asumare rapidă, dar bine cântărită.

În relații, Taurii devin mai selectivi și mai puțin dispuși să tolereze ambiguități. Este o perioadă în care confortul emoțional devine esențial, iar relațiile care nu oferă stabilitate pot fi reevaluate sau chiar încheiate.

Gemeni

Gemenii traversează o perioadă mai introspectivă, în care ritmul exterior pare să încetinească pentru a permite reorganizarea mentală. Apar gânduri legate de trecut, decizii amânate sau situații care necesită închidere.

Este o săptămână bună pentru planificare și analiză, dar mai puțin potrivită pentru decizii impulsive. Unele informații pot ieși la suprafață și schimbă modul în care Gemenii privesc o relație sau un proiect.

Rac

Racii sunt activați pe zona socială și profesională, cu accent pe colaborări și proiecte de grup. Pot apărea invitații sau discuții importante care le pot schimba statutul într-un colectiv sau într-o echipă.

Emoțional, însă, există fluctuații cauzate de presiuni familiale sau responsabilități personale. Racii sunt nevoiți să găsească un echilibru între viața privată și cerințele exterioare.

Leu

Pentru Lei, săptămâna vine cu vizibilitate crescută în plan profesional. Pot apărea recunoașteri, discuții importante cu superiorii sau oportunități de afirmare. Este o perioadă în care munca depusă anterior începe să fie observată.

Totuși, presiunea crește, iar Leii trebuie să gestioneze mai atent timpul și energia. În plan personal, pot apărea nemulțumiri legate de lipsa de disponibilitate emoțională sau de timp.

Fecioară

Fecioarele sunt susținute pe zona de studiu, acte, planuri pe termen lung și organizare. Este o săptămână foarte bună pentru decizii administrative, negocieri sau clarificări juridice.

În plan personal, apare nevoia de discuții sincere, directe, fără ocolișuri. Fecioarele simt că nu mai pot amâna anumite adevăruri și preferă claritatea în locul compromisurilor.

Balanță

Pentru Balanțe, accentul cade pe resurse comune, bani împărțiți sau obligații financiare. Pot apărea negocieri importante, discuții despre datorii sau reorganizarea unui buget comun.

Pe plan emoțional, intensitatea crește. Relațiile sunt testate prin sinceritate și prin modul în care sunt gestionate diferențele de opinie.

Scorpion

Scorpionii resimt puternic ecoul recentelor energii astrale. Relațiile sunt în centrul atenției, iar unele legături ajung la puncte de decizie: consolidare sau separare.

Este o săptămână intensă, dar și revelatoare. Scorpionii pot înțelege mai clar cine le este alături cu adevărat și cine nu mai face parte din drumul lor.

Săgetător

Pentru Săgetători, săptămâna aduce un accent puternic pe muncă, rutină și organizare. Apar sarcini suplimentare, termene limită sau responsabilități care nu mai pot fi amânate. Este o perioadă în care disciplina devine obligatorie, nu opțională, iar eficiența contează mai mult decât inspirația de moment.

Mulți nativi pot simți că volumul de muncă crește sau că trebuie să recupereze întârzieri din săptămânile anterioare. În același timp, sănătatea și stilul de viață intră în atenție, ceea ce poate duce la decizii legate de dietă, program sau obiceiuri zilnice. Este o săptămână de reglaj fin, în care organizarea face diferența.

Capricorn

Capricornii au o săptămână mai creativă și mai deschisă spre exprimare personală. Apar proiecte noi sau idei care pot fi transformate în rezultate concrete, mai ales dacă există disciplină.

Pe plan sentimental, lucrurile devin mai dinamice. Pot apărea conversații importante sau întâlniri care schimbă starea emoțională. Totuși, presiunea profesională rămâne prezentă și poate limita spontaneitatea.

Vărsător

Vărsătorii se concentrează pe casă, familie și stabilitate emoțională. Pot apărea discuții legate de locuință, mutări sau reorganizarea spațiului personal.

Este o săptămână bună pentru rezolvarea unor tensiuni mai vechi în familie. Emoțional, există nevoia de siguranță și de reconectare cu rădăcinile.

Pești

Pentru Pești, săptămâna este activă pe zona comunicării. Apar discuții importante, mesaje, drumuri scurte sau informații care schimbă planuri.

Este o perioadă în care atenția la detalii contează enorm. Unele conversații pot avea impact pe termen lung, mai ales dacă sunt legate de muncă sau relații apropiate.