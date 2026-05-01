Caz viral: o femeie susține că este extraterestru. Cum ar fi ajuns pe pământ?

Sursă: Realitatea.net

O tânără din Marea Britanie a devenit virală pe rețelele sociale după ce a afirmat că nu este, de fapt, om, ci un extraterestru care trăiește într-un corp uman. Declarațiile sale neobișnuite au generat un val de reacții, de la scepticism până la curiozitate.

Femeia, cunoscută online sub numele de Jel, are 34 de ani și susține că, în realitate, ar avea o vârstă de 742 de ani, provenind de pe o planetă necunoscută numită Koark.

Povestea care a atras atenția internetului

Potrivit propriilor afirmații, aceasta ar fi ajuns pe Pământ în urma unui proces tehnologic avansat, care i-ar fi permis să își transfere conștiința într-un corp uman. Femeia susține că această transformare ar fi fost posibilă datorită unor „ingineri” de pe planeta sa de origine.

Mai mult, ea afirmă că existența sa actuală a fost „programată”, iar viața pe Pământ a fost recreată în detaliu, inclusiv copilăria, familia și experiențele personale.

Declarațiile au fost publicate pe platforma TikTok, unde videoclipurile au strâns rapid mii de vizualizări și comentarii.

Detalii despre o lume necunoscută

Femeia susține că provine de pe planeta Koark, despre care spune că ar face parte dintr-un sistem complex din galaxie. Ea a descris inclusiv existența unor nave spațiale care funcționează într-un mod diferit de tehnologia cunoscută pe Pământ, afirmând că acestea ar putea fi invizibile pentru oameni.

De asemenea, a menționat că ar fi primit o „pastilă a vieții”, care i-ar fi permis să experimenteze întreaga existență umană într-un interval de timp relativ scurt.

Reacții împărțite în mediul online

Afirmațiile sale au fost întâmpinate cu reacții diverse. În timp ce unii utilizatori au tratat povestea ca pe o formă de divertisment sau ficțiune, alții s-au arătat intrigați de detaliile oferite.

Specialiștii atrag atenția că astfel de declarații trebuie privite cu spirit critic, în lipsa unor dovezi științifice care să le susțină.