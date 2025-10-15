Conform anunțului făcut de echipa coordonată de dr. Max Rempel, fondator și director al DNA Resonance Research Foundation, analiza genetică a relevat existența unor secțiuni neobișnuite în codul uman, fără legătură cu lanțurile evolutive cunoscute de pe Pământ. Autorii studiului afirmă că aceste secvențe ar fi fost „inserate” artificial, ceea ce sugerează o intervenție exterioară în dezvoltarea speciei umane. Dacă rezultatele vor fi confirmate, această descoperire ar putea rescrie complet istoria originii omului și ar deschide noi direcții în cercetarea genetică și cosmologică.

Analize ADN pe persoane care pretind că au fost răpite de extratereștri

Studiul, care nu a trecut încă prin procesul de verificare colegială (peer-review), a inclus ADN-ul persoanelor obișnuite, dar și al celor care afirmă că au fost răpite de ființe extraterestre. Într-o analiză detaliată a 581 de familii complete din cadrul „Proiectului 1.000 Genomes”, echipa condusă de Rempel a descoperit „secvențe mari” de ADN în 11 familii, care nu proveneau de la niciunul dintre părinți. Cercetătorii au identificat un grup de 348 de variante genetice non-parentale, unele fiind găsite la copii născuți înainte de anul 1990. Această cronologie exclude orice legătură cu tehnologiile moderne de editare genetică, precum CRISPR, apărută abia în 2013.

Rezultate preliminare, dar promisiuni uriașe

Rempel a subliniat caracterul preliminar al cercetării și a explicat că este nevoie de date suplimentare pentru a trage concluzii ferme. „Nu avem încă dovezi concludente, pentru că avem nevoie de seturi de date mai bune, care se obțin doar cu aprobare. Asta cere timp și efort”, a precizat cercetătorul. El a adăugat că, dacă ipoteza va fi confirmată, ar putea deveni posibilă identificarea persoanelor care poartă ADN extraterestru: „Umanitatea ar putea trece printr-o transformare genetică. Dacă se confirmă, ar fi posibil să identificăm oamenii care poartă ADN extraterestru, practic să recunoaștem hibrizii”.

O teorie care amintește de legendele OZN

Ipoteza lui Rempel are puncte comune cu teorii populare în rândul pasionaților de OZN-uri și al adepților teoriilor conspirației. De-a lungul anilor, au circulat speculații despre existența unor așa-ziși hibrizi om-extraterestru, iar unele dintre aceste teorii au fost alimentate de cazuri precum „mumiile de la Nazca”, care ar conține atât ADN uman, cât și non-uman.

NASA și Pentagonul resping existența vieții extraterestre

Deși cercetările lui Rempel stârnesc interes și controverse, instituții majore precum NASA și Pentagonul continuă să susțină că nu există dovezi care să ateste viața extraterestră. Cu toate acestea, descoperirile ar putea da o nouă dimensiune dezbaterilor privind originea umană dacă vor fi confirmate prin metode științifice riguroase.

Baze de date și metode genetice inovatoare

Pentru această analiză, Rempel a folosit atât baze de date publice cu ADN-ul familiilor, cât și mostre provenite de la persoane care susțin că au fost răpite de extratereștri. În unele dintre aceste familii, cercetătorul a identificat markeri genetici neobișnuiți. Totuși, el consideră că instrumentele genetice comerciale actuale nu oferă o precizie suficientă pentru a confirma ipoteze atât de neobișnuite.

Posibile abilități neobișnuite și limitările cercetării

Dr. Rempel susține că utilizarea secvențierii de nouă generație ar putea ajuta la identificarea unor posibile inserții „extraterestre” în genomul uman. El afirmă că aceste modificări genetice ar putea duce la dezvoltarea unor abilități neobișnuite, inclusiv telepatia. Totuși, Rempel avertizează că multe dintre bazele de date disponibile conțin informații vechi, provenite din celule cultivate în laborator, fapt ce poate genera artefacte genetice. Cercetătorul susține că este ghidat de o curiozitate științifică reală și caută finanțare pentru analize suplimentare, care să verifice autenticitatea acestor rezultate.

Scepticismul experților și limitele studiului

Criticii cercetării, printre care și autorul britanic Nigel Watson, au atras atenția asupra dimensiunii reduse a eșantionului analizat și asupra posibilității ca aceste anomalii genetice să aibă explicații pur terestre. În ciuda disputelor, atât Watson, cât și Rempel consideră că studiile genetice aprofundate ar putea deschide perspective neașteptate asupra originii omenirii. Rempel a afirmat că aceste investigații ar putea schimba modul în care specia umană se raportează la posibile alte civilizații din univers și ar putea ridica dileme etice legate de drepturile persoanelor care ar purta, teoretic, „ADN hibrid”.

