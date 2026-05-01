Scandal într-un hotel din Marea Britanie: două tinere de 19 ani, interzise în baruri, cluburi și hoteluri
Fete agresive
Două tinere în vârstă de 19 ani au primit interdicție de acces în toate pub-urile, barurile, cluburile de noapte și hotelurile din Marea Britanie, după un incident extrem de violent petrecut într-o unitate de cazare. Cazul a atras atenția opiniei publice și a fost sancționat dur de instanță.
Totul s-a întâmplat la Trouville Hotel, unde cele două tinere au provocat un adevărat haos, deși nu erau cazate acolo. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere și au devenit probe-cheie în anchetă.
Comportament agresiv
Potrivit informațiilor prezentate în instanță, una dintre tinere a devenit extrem de agresivă după ce personalul le-a cerut să părăsească incinta. Aceasta a amenințat recepționera, a aruncat obiecte și a distrus bunuri din hotel.
Printre acțiunile violente se numără aruncarea unor vaze, a unui monitor și a unui telefon, dar și folosirea unui stingător ca obiect de intimidare. De asemenea, angajații au fost scuipați, iar o ușă a fost spartă cu pantofii cu toc.
Cea de-a doua tânără a contribuit la distrugeri, implicându-se în vandalizarea unor obiecte atât în interiorul, cât și în exteriorul hotelului.
Pagube de mii de lire și consecințe legale
Procurorii au precizat că incidentul a provocat daune semnificative, estimate la aproximativ 4.000 de lire sterline, incluzând costurile de reparații și curățenie.
În urma judecării cazului, instanța a calificat comportamentul celor două drept inacceptabil. Judecătorul a subliniat gravitatea faptelor și faptul că tinerele au evitat la limită o pedeapsă cu închisoarea.
Interdicție la nivel național
Ca măsură, cele două au primit interdicție de a intra în pub-uri, baruri, cluburi de noapte și hoteluri din întreaga țară pentru o perioadă de șase luni, cu excepția situațiilor în care accesul este necesar în scop profesional.
Decizia reflectă o poziție fermă a autorităților britanice în fața comportamentelor violente și a incidentelor care afectează siguranța și activitatea unităților publice.
- 16:49 - Sute de oameni s-au așezat la coadă pentru mici. Cât costă un astfel de preparat?
- 16:23 - Test IQ pentru pasionații de matematică: cum se rezolvă ecuația?
- 15:46 - Secretul unui pilaf perfect: raportul corect dintre orez și lichid pe care puțini îl știu
- 15:24 - Mihaela Rădulescu acuză familia lui Felix Baumgartner că nu îi restituie ultimul cadou primit de la sportiv, înainte să moară
