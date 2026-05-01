Scandal într-un hotel din Marea Britanie: două tinere de 19 ani, interzise în baruri, cluburi și hoteluri

Sursă: Realitatea.net

Două tinere în vârstă de 19 ani au primit interdicție de acces în toate pub-urile, barurile, cluburile de noapte și hotelurile din Marea Britanie, după un incident extrem de violent petrecut într-o unitate de cazare. Cazul a atras atenția opiniei publice și a fost sancționat dur de instanță.

Totul s-a întâmplat la Trouville Hotel, unde cele două tinere au provocat un adevărat haos, deși nu erau cazate acolo. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere și au devenit probe-cheie în anchetă.

Comportament agresiv

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, una dintre tinere a devenit extrem de agresivă după ce personalul le-a cerut să părăsească incinta. Aceasta a amenințat recepționera, a aruncat obiecte și a distrus bunuri din hotel.

Printre acțiunile violente se numără aruncarea unor vaze, a unui monitor și a unui telefon, dar și folosirea unui stingător ca obiect de intimidare. De asemenea, angajații au fost scuipați, iar o ușă a fost spartă cu pantofii cu toc.

Cea de-a doua tânără a contribuit la distrugeri, implicându-se în vandalizarea unor obiecte atât în interiorul, cât și în exteriorul hotelului.

Pagube de mii de lire și consecințe legale

Procurorii au precizat că incidentul a provocat daune semnificative, estimate la aproximativ 4.000 de lire sterline, incluzând costurile de reparații și curățenie.

În urma judecării cazului, instanța a calificat comportamentul celor două drept inacceptabil. Judecătorul a subliniat gravitatea faptelor și faptul că tinerele au evitat la limită o pedeapsă cu închisoarea.

Interdicție la nivel național

Ca măsură, cele două au primit interdicție de a intra în pub-uri, baruri, cluburi de noapte și hoteluri din întreaga țară pentru o perioadă de șase luni, cu excepția situațiilor în care accesul este necesar în scop profesional.

Decizia reflectă o poziție fermă a autorităților britanice în fața comportamentelor violente și a incidentelor care afectează siguranța și activitatea unităților publice.