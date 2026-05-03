Prețurile la pompă au crescut din nou. Cât dăm pe carburant

Veștile nu sunt bune pentru șoferi. Prețurile la carburanți au crescut din nou, iar nivelurile se mențin ridicate, cu impact direct asupra bugetelor zilnice, conform Realitatea PLUS.

În prezent, un litru de motorină standard se vinde, în medie, cu aproximativ 9,8 lei, iar benzina standard a trecut de pragul de 9 lei pe litru.

Pentru carburanții premium, prețurile sunt și mai mari. Motorina premium a ajuns la aproximativ 10,50 lei pe litru, în timp ce benzina premium se apropie de 9,70 lei pe litru. Deși majorările sunt descrise ca fiind moderate, ele se adaugă unui nivel deja ridicat al prețurilor. Diferențele se resimt nu doar la pompă, ci și în costurile de transport și, implicit, în prețurile produselor și serviciilor.