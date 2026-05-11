Revoltă uriașă în stradă: sindicaliștii din domenii-cheie ies în stradă. Nemulțumirile oamenilor

Continuă revolta uriașă în rândul sindicaliștilor din toate domeniile cheie. Angajații din sănătate, educație sau Apele Române anunță noi proteste masive în stradă după ce guvernul Bolojan nu le-a ascultat doleanțele. Salariile le-au fost înghețate, puterea de muncă a scăzut, iar condițiile de muncă nu s-au îmbunătățit.

Este revoltă uriașă în rândul sindicaliștilor cheie din mai multe domenii, așa cum spuneați și voi: educație, sănătate, chiar și minerit.

Toți spun că vor ieși din nou în stradă, aici în spatele meu, în fața Guvernului, în Piața Victoriei din București. Asta pentru că nici în urmă cu două săptămâni, atunci când au protestat din nou, nu le-au fost ascultate doleanțele din partea guvernului Ilie Bolojan.

Condițiile de muncă, într-adevăr, nu s-au îmbunătățit. Salariile au rămas înghețate, nu au fost indexate cu rata inflației, ba mai mult, au avut loc și concedieri, spre exemplu, în sectorul energetic.

Așadar, oamenii vor ieși din nou în stradă și, foarte important de specificat, că toate aceste dorințe le au și de la viitorul guvern.