Olguța Vasilescu: „Există varianta de guvern minoritar în jurul PSD”

După consultările de la Palatul Cotroceni, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu a anunțat că „există și varianta unui guvern minoritar în jurul PSD”. Potrivit acesteia, așa cum s-au strâns voturile pentru moțiunea de cenzură, „ar putea strânge voturile necesare în Parlament, ca să poată fi susținut”, conform Realitatea PLUS.

„Noi susținem mai multe variante. Oricare dintre ele poate, până la urmă, să fie aleasă de președintele Nicușor Dan. Sigur că prima variantă cu care am venit este cea pe care o știți cu toții, că putem să facem parte din aceeași coaliție, dar fără Ilie Bolojan, ca și prim-ministru, apoi, a doua variantă este aceea de a accepta un premier politic din partea Partidului Național Liberal, având în vedere că ei trebuiau să guverneze până la finalul acestui an, dar dacă nu își asumă, PSD-ul sigur că poate să-și asume o nominalizare.

Există și varianta unui guvern minoritar în jurul PSD, și cred că putem să strângem voturile necesare, și există și varianta unui premier tehnocrat, dar nu orice fel de variantă. Nu respingem din start ideea de a exista un premier tehnocrat cu o majoritate consolidată în parlament de partidele pro-europene, dar nu s-a discutat niciodată niciun nume, nu știu cine este doamna despre care se vehiculează, dar cred că premierul ar trebui să cunoască realitățile din România”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.