Noi consultări la Palatul Cotroceni marți. Nicușor Dan pregătește desemnarea noului premier

Surse politice citate de Realitatea PLUS susțin că Nicușor Dan intenționează să desemneze un nou premier cel târziu până miercuri, după o nouă rundă de consultări cu partidele politice.

Potrivit informațiilor apărute până acum, șeful statului ar urma să poarte noi discuții cu principalele formațiuni parlamentare înainte de anunțarea oficială a propunerii pentru funcția de prim-ministru. Deocamdată, nu există o decizie oficială privind persoana care va fi desemnată să formeze viitorul Guvern.

În spațiul public au apărut mai multe variante, inclusiv numele lui Eugen Tomac, dar și posibilitatea unei formule cu un premier tehnocrat. Sursele citate spun însă că președintele nu a luat încă o decizie finală.

Presiune pentru rezolvarea rapidă a crizei politice

Potrivit surselor politice, obiectivul este ca până la finalul acestei săptămâni să existe deja o formulă de guvernare care să primească votul Parlamentului. Astfel, după desemnarea premierului, viitorul Executiv ar trebui să meargă rapid în Parlament pentru votul de învestitură. Criza politică s-a prelungit în ultimele zile pe fondul negocierilor dintre partide privind susținerea unei majorități parlamentare și stabilirea structurii viitorului Guvern.