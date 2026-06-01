Israelul lovește suburbiile sudice ale Beirutului. Ordinul premierului Benjamin Netanyahu: ”Atacăm teroriștii”

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să se amplifice, după ce Israelul a lansat noi atacuri asupra suburbiilor de sud ale Beirutului, o zonă controlată de gruparea Hezbollah. Ordinul a fost dat luni de premierul Benjamin Netanyahu, semnalând o escaladare suplimentară în regiune, care riscă să afecteze eforturile diplomatice internaționale, inclusiv cele legate de medierea conflictului dintre SUA și Iran, potrivit Reuters.

„După repetate încălcări ale armistiţiului din Liban de către gruparea teroristă Hezbollah şi atacuri împotriva oraşelor şi cetăţenilor noştri, prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi ministrul apărării Israel Katz au ordonat IDF (n.r. Forţele israeliene de apărare) să atace ţinte teroriste din cartierul Dahiyeh din Beirut”, se menţionează într-un comunicat al biroului lui Benjamin Netanyahu.

În ciuda armistițiului convenit la jumătatea lunii aprilie, trupele israeliene și Hezbollah au continuat să se atace reciproc. Gruparea Hezbollah a folosit drone kamikaze ieftine, ușor de asamblat și greu de detectat de sistemele de apărare antiaeriană, în atacurile sale în urma cărora au fost uciși mai mulți soldați israelieni în sudul Libanului.

Conflictul din Liban reprezintă o extindere a războiului din regiune și a dus la strămutarea a peste 1,2 milioane de libanezi, în urma loviturilor israeliene și a ordinelor de evacuare emise începând cu 2 martie, când Hezbollah a început să lanseze rachete și drone asupra Israelului, pentru a sprijini Iranul.

Potrivit guvernului libanez, în urma incursiunii israeliene au murit peste 3.370 de persoane.

La rândul său, Israelul susține că, în aceeași perioadă, au fost uciși 26 de soldați și patru civili.

De asemenea, zeci de mii de israelieni din nordul țării au fost strămutați din cauza atacurilor cu drone și rachete lansate de Hezbollah.