Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Miracol în Columbia: un bebeluș a fost salvat de sub dărâmături, iar o femeie a fost scoasă după 30 de ore din ruine
Cutremur
Publicat13 aug. 2026, 10:57
SursăRealitatea PLUS
Drama continuă în Columbia, acolo unde autoritățile depun eforturi uriașe pentru a scoate cât mai multe persoane aflate sub dărâmături, după ultimul cutremur. Un bebeluș a fost salvat de sub mormanele de pietre ale unei clădiri rezidențiale din orașul Cali, după seismul puternic care a lovit vestul țării. De asemenea, o femeie a fost scoasă de sub dărâmături după aproape 30 de ore de chin. Imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
Citește și
- 12:30Alertă în Grecia: 110 cazuri de infectare cu virsul West Nile! 9 persoane au murit
- 11:44Ucraina lovește Novorossiisk cu 15 tipuri de arme. Marea Neagră, „zonă interzisă”
- 11:21Criză fără precedent la bordul USS Abraham Lincoln. Marinarii, împinși la limită după luni întregi pe mare: vor să sară în apă
- 10:18Paul de România, greu de adus în țară. Avocații fugarului spun că are probleme cu inima
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News