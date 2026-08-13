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Ucraina lovește Novorossiisk cu 15 tipuri de arme. Marea Neagră, „zonă interzisă”

Portul Novorossisk/ Profimedia

Portul Novorossisk/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 11:44
Actualizat13 aug. 2026, 11:49

Ucraina a folosit 15 sisteme de rachete, drone aeriene și drone navale produse intern într-un atac coordonat asupra bazei navale ruse din Novorossiisk, potrivit președintelui Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean susține că mai multe nave ale Flotei ruse a Mării Negre au fost lovite sau avariate în timpul operațiunii.

Liderul de la Kiev a anunțat miercuri seară rezultatele operațiunii, într-un mesaj publicat pe X și citat de Kyiv Post.

„Astăzi a fost publicat un raport privind rezultatele operațiunii noastre împotriva Novorossiskului. O combinație între sancțiuni de lungă durată și armele noastre. O operațiune încununată de succes”, a transmis Zelenski în mesajul publicat în mediul online.

Potrivit președintelui ucrainean, pentru prima dată, mai multe tipuri de arme produse în Ucraina au fost utilizate simultan într-o operațiune de amploare.

„Pentru prima dată într-o singură operațiune, Palianitsia, Peklo, Bars și Long Neptune au acționat în mod coordonat”, a mai spus acesta.

Operațiunea ar fi inclus și dronele aeriene Mich, Fire Point, Ramzai, Sichen, Trust, Khariok, Bober, Liuti și Dovbush, precum și navele de suprafață fără pilot Sargan și Mamai.

Mai multe nave rusești, avariate

Zelenski susține că atacul a vizat inclusiv nave ale Flotei ruse a Mării Negre care se aflau în Golful Novorossiisk.

„Printre rezultatele operațiunii, este important de menționat atacurile asupra navelor flotei ruse care se ascundeau în golful Novorossisk”, a afirmat președintele ucrainean. Potrivit acestuia, printre navele lovite se numără fregatele „Amiral Essen” și „Amiral Makarov”, o navă mare de debarcare, o corvetă și alte nave militare.

Miercuri dimineață, Statul Major General al Ucrainei și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au raportat avarii de diferite grade la patru nave rusești: fregatele din Proiectul 11356 „Amiral Makarov” și „Amiral Essen”, nava mică de rachete din Proiectul 21631 „Buyan-M” și nava de patrulare din Proiectul 22160 „Vasily Bykov”.

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