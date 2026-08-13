Ucraina lovește Novorossiisk cu 15 tipuri de arme. Marea Neagră, „zonă interzisă”

Publicat 13 aug. 2026, 11:44 Actualizat 13 aug. 2026, 11:49

Ucraina a folosit 15 sisteme de rachete, drone aeriene și drone navale produse intern într-un atac coordonat asupra bazei navale ruse din Novorossiisk, potrivit președintelui Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean susține că mai multe nave ale Flotei ruse a Mării Negre au fost lovite sau avariate în timpul operațiunii.

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