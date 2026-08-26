Sărbătoarea zilei, 26 august: Sfinții Adrian și Natalia, soții care au ales credința în Hristos

Sfinții Mucenici Adrian și Natalia, soț și soție, sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă pe 26 august. Povestea lor, legată de persecuțiile împotriva creștinilor din vremea împăratului Maximian, vorbește despre curaj, credință și iubire jertfelnică. Adrian, păgân și pretor al Nicomidiei, a ales să devină creștin după ce a fost impresionat de statornicia unor creștini supuși torturilor, iar Natalia i-a rămas alături până la sfârșitul vieții.
Cine au fost Sfinții Adrian și Natalia
Sfinții Adrian și Natalia au trăit în Nicomidia, în vremea împăratului Maximian. Adrian era păgân și deținea funcția de pretor al cetății, în timp ce soția sa, Natalia, era creștină.
Cei doi erau căsătoriți de numai treisprezece luni atunci când Adrian a ajuns să mărturisească public credința în Hristos. Momentul decisiv s-a petrecut în timpul unei persecuții împotriva creștinilor.
În fața lui Adrian au fost aduși 23 de creștini, care, în ciuda chinurilor la care erau supuși, au rămas statornici în credință. Curajul și blândețea lor l-au impresionat profund pe tânărul pretor, care avea 28 de ani.
Adrian a hotărât să devină creștin și să împărtășească soarta celor pe care îi judecase.
„Nu, abia acum mi le-am aflat”
Vestea alegerii lui Adrian a ajuns la împăratul Maximian. Acesta l-a întrebat dacă nu cumva și-a pierdut mințile pentru că a renunțat la poziția și credința sa de până atunci.
Răspunsul lui Adrian a rămas consemnat în tradiția creștină: „Nu, abia acum mi le-am aflat”.
Pentru mărturisirea credinței sale, Adrian a fost întemnițat împreună cu ceilalți creștini. Începând din acel moment, Natalia a avut un rol important în întărirea soțului său și în susținerea lui în fața suferințelor.
Natalia și-a încurajat soțul în timpul chinurilor
Înainte de execuție, temnicerii i-au permis lui Adrian să meargă acasă pentru a-și lua rămas-bun de la soție și familie.
Când Natalia l-a văzut venind, a încuiat ușa, temându-se că Adrian s-ar fi lepădat de credința în Hristos și fusese eliberat. După ce a aflat motivul adevăratei sale veniri, teama i s-a transformat în bucurie.
Adrian și-a luat rămas-bun, apoi s-a întors la temniță. Natalia l-a însoțit și, pe drum, l-a îndemnat să nu se preocupe de lucrurile trecătoare, ci să privească spre cele veșnice.
Soția sa l-a încurajat să rămână statornic, amintindu-i că suferința este trecătoare, în timp ce răsplata credinței este veșnică.
Sfântul Adrian a murit alături de cei 23 de creștini
După ce au fost supuși unor torturi îndelungate, împăratul a poruncit ca brațele și picioarele mucenicilor să fie zdrobite cu ciocanul pe nicovală.
În urma acestor chinuri, Adrian și cei 23 de creștini și-au dat sufletele lui Dumnezeu. Natalia a rămas însă statornică în credință și după moartea soțului ei.
Potrivit Sinaxarului, după câteva zile, ea l-a văzut pe Adrian în vedenie. Sfântul i-a descoperit că se apropie și pentru ea vremea plecării către cele cerești.
Natalia a păstrat mâna soțului și a fugit pentru a-și păstra curăția
După moartea mucenicilor, împăratul a poruncit ca trupurile lor să fie aruncate în foc. Natalia a reușit să ascundă mâna soțului ei.
Focul s-a stins în urma unei ploi puternice, însoțită de tunete și fulgere, iar unii dintre slujitorii împăratului au fugit. Un creștin pe nume Eusebiu a luat moaștele mucenicilor și le-a dus la Arghiropole, în apropiere de Bizanț, unde le-a așezat într-o biserică.
Mai târziu, un tribun păgân a cerut-o în căsătorie pe Natalia. Pentru a-și păstra credința și curăția, ea a fugit din Nicomidia la Arghiropole, unde se aflau moaștele Sfântului Adrian.
Ajunsă acolo, Natalia s-a rugat îndelung, având asupra sa mâna soțului ei. După ce și-a încheiat această ultimă nevoință, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.
Sfinții Adrian și Natalia sunt pomeniți pe 26 august
Natalia a fost îngropată alături de moaștele Sfinților Mucenici. Biserica o cinstește drept muceniță fără de sânge, pentru suferințele îndurate alături de creștinii prigoniți și pentru statornicia ei în credință și curăție.
Pomenirea Sfinților Mucenici Adrian și Natalia are loc în fiecare an la 26 august. Viața lor este prezentată în tradiția Bisericii drept o mărturie despre puterea credinței, fidelitatea dintre soți și curajul de a rămâne statornic în fața încercărilor.
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sursa: Sursa: CrestinOrtodox.ro