Sărbătoarea zilei, 26 august: Sfinții Adrian și Natalia, soții care au ales credința în Hristos

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 07:11

Sfinții Mucenici Adrian și Natalia, soț și soție, sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă pe 26 august. Povestea lor, legată de persecuțiile împotriva creștinilor din vremea împăratului Maximian, vorbește despre curaj, credință și iubire jertfelnică. Adrian, păgân și pretor al Nicomidiei, a ales să devină creștin după ce a fost impresionat de statornicia unor creștini supuși torturilor, iar Natalia i-a rămas alături până la sfârșitul vieții.

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