Nicușor Dan, despre Legea salarizării: „Nu am garanția” că va fi adoptată până la sfârșitul anului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 23:10

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, 27 august 2026, la Chișinău, că nu poate oferi garanții privind adoptarea noii Legi a salarizării până la sfârșitul acestui an. Șeful statului a explicat că negocierile dintre partide, sindicate și instituțiile implicate au eșuat din cauza diferențelor majore de viziune și de calcule.

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