Nicușor Dan, despre Legea salarizării: „Nu am garanția” că va fi adoptată până la sfârșitul anului

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, 27 august 2026, la Chișinău, că nu poate oferi garanții privind adoptarea noii Legi a salarizării până la sfârșitul acestui an. Șeful statului a explicat că negocierile dintre partide, sindicate și instituțiile implicate au eșuat din cauza diferențelor majore de viziune și de calcule.
Blocajul reformei implică pierderea a 770 de milioane de euro, bani asociați unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, după ce PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la o înțelegere.
Întrebat cine poartă responsabilitatea pentru eșecul negocierilor, președintele a evitat să indice un partid sau o instituție. Nicușor Dan a precizat că Administrația Prezidențială a intervenit ca mediator, într-un moment în care proiectul era insuficient conturat din punct de vedere tehnic.
„Noi am fost mediatori”, a spus Nicușor Dan, arătând că, atunci când Președinția s-a implicat în discuții, multe dintre elementele concrete ale reformei erau încă neclarificate.
Potrivit președintelui, problemele au devenit evidente inclusiv în negocierile dintre sindicate și ministere. Pentru aceeași categorie de bugetari și aceiași indicatori de calcul, estimările privind impactul financiar ar fi diferit cu miliarde de lei.
Nicușor Dan a menționat un exemplu discutat în urmă cu circa două săptămâni, când evaluările avansate într-un sector important au variat între 3, 4 și 7 miliarde de lei.
Negocierile pentru Legea salarizării, considerate un eșec
Șeful statului a admis că procesul de negociere nu a produs rezultatul dorit. Totuși, acesta consideră că discuțiile tehnice desfășurate în ultimele luni pot sta la baza unei viitoare legi.
„Până la urmă a fost un eșec”, a recunoscut Nicușor Dan. El a subliniat însă că sute de ore de consultări nu ar trebui pierdute, deoarece pot ajuta la construirea unei formule legislative mai coerente.
În opinia președintelui, principala dificultate este faptul că toate părțile susțin necesitatea unei noi Legi a salarizării, dar propun soluții diferite pentru modul în care aceasta ar trebui aplicată.
Adoptarea legii, importantă pentru buget și ratingul României
Întrebat dacă proiectul poate fi adoptat până la finalul anului, Nicușor Dan a spus că nu poate face o promisiune în acest sens. Președintele a atras atenția că tema va conta în evaluările viitoare ale agențiilor de rating.
„Eu nu am garanția”, a declarat șeful statului, adăugând că agențiile vor analiza în special Legea bugetului pentru 2027 și noua Lege a salarizării.
El a insistat asupra nevoii de a elimina diferențele de venit dintre persoane aflate pe funcții administrative similare. Astfel de neuniformități au generat deja numeroase litigii, iar autoritățile trebuie să evite amplificarea riscurilor bugetare și juridice înaintea perioadei electorale.
Miercuri, 26 august 2027, Nicușor Dan anunțase că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să obțină consens politic și social pentru reforma salarizării. Cele patru formațiuni ar fi acceptat, în aceste condiții, pierderea finanțării de 770 de milioane de euro din PNRR.