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Politica· 1 min citire
PSD, noi acuzații la adresa PNL după intervenția la Bruxelles
PSD
Publicat3 sept. 2026, 19:48
SursăRealitatea PLUS
Tensiunea dintre PSD și PNL pare departe de a lua sfârșit. Noul scandal este legat de intervențiile pe care partidele le-au avut în Parlamentul European. USR și PNL au fost la Bruxelles să verifice anumite aspecte cu privire la legea integrității, ceea ce ar pune România în pericol prin pierderea a sute de milioane de euro din PNRR.
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