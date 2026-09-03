PSD, noi acuzații la adresa PNL după intervenția la Bruxelles

Publicat 3 sept. 2026, 19:48 Sursă Realitatea PLUS

Tensiunea dintre PSD și PNL pare departe de a lua sfârșit. Noul scandal este legat de intervențiile pe care partidele le-au avut în Parlamentul European. USR și PNL au fost la Bruxelles să verifice anumite aspecte cu privire la legea integrității, ceea ce ar pune România în pericol prin pierderea a sute de milioane de euro din PNRR.

Distribuie articolul