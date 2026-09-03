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Politica· 1 min citire

PSD, noi acuzații la adresa PNL după intervenția la Bruxelles

PSD

PSD

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 19:48
SursăRealitatea PLUS

Tensiunea dintre PSD și PNL pare departe de a lua sfârșit. Noul scandal este legat de intervențiile pe care partidele le-au avut în Parlamentul European. USR și PNL au fost la Bruxelles să verifice anumite aspecte cu privire la legea integrității, ceea ce ar pune România în pericol prin pierderea a sute de milioane de euro din PNRR.

Atac PSD la PNL

PNL acuză acum PSD că și ei au intervenit la nivel european pe independența justiției.

Printr-un comunicat de presă, social-democrații spun că acea intervenție a fost pentru salvarea României prin apărarea justiției și a magistraților din țara noastră.

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