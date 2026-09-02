PSD acuză PNL și USR că au boicotat Parlamentul, dar s-au semnat pentru diurnă: „Voi boicotați, dar încasați!”

Publicat 2 sept. 2026, 12:37 Actualizat 2 sept. 2026, 12:51

Scandalul pe funcții din Camera Deputaților ia amploare. După ce PNL și USR au anunțat că refuză plenul, comisiile și votul final, liderul deputaților PSD îi acuză că au semnat condica de prezență pentru a primi diurna, deși au ales boicotul.

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