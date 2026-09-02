PSD acuză PNL și USR că au boicotat Parlamentul, dar s-au semnat pentru diurnă: „Voi boicotați, dar încasați!”

Scandalul pe funcții din Camera Deputaților ia amploare. După ce PNL și USR au anunțat că refuză plenul, comisiile și votul final, liderul deputaților PSD îi acuză că au semnat condica de prezență pentru a primi diurna, deși au ales boicotul.
PNL și USR au ales să boicoteze activitatea din Camera Deputaților după scandalul izbucnit în jurul funcțiilor din Biroul permanent, însă disputa a luat o nouă turnură. Liderul deputaților PSD, Ștefan Ovidiu Popa, îi acuză pe parlamentarii celor două partide că, deși au refuzat să participe la lucrări, au semnat condica de prezență pentru a încasa diurna de 261 de lei net. Potrivit acestuia, 28 de deputați PNL s-ar fi semnat pentru bani, chiar dacă nu au participat la activitatea parlamentară.
Conflictul a pornit după reîmpărțirea funcțiilor din Biroul permanent al Camerei Deputaților. PNL și USR au pierdut două posturi de secretar, care au fost repartizate AUR și SOS, iar cele două partide au răspuns printr-un boicot al ședințelor.
De ce au decis PNL și USR să boicoteze Parlamentul
PNL și USR au anunțat că nu participă la ședința Camerei Deputaților, la votul final, la lucrările comisiilor, la ședința Biroului permanent și nici la Comitetul liderilor. Liberalii au susținut că modificarea componenței Biroului permanent a fost făcută abuziv, fără negocierea liderilor de grup, iar USR a acuzat la rândul său încălcarea regulamentului și a Constituției.
Gabriel Andronache, PNL, a anunțat boicotul după ce a invocat o decizie a Curții Constituționale și a acuzat actuala majoritate de un „comportament abuziv”.
„De aceea, vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup, în sensul în care nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, nu vom fi prezenți la votul final, nu vom fi prezenți la ședințele comisiilor de astăzi și nici la ședința Biroului permanent și, de asemenea, nici la ședința Comitetului liderilor.”
USR a mers pe aceeași linie. Diana Stoica a acuzat PSD și AUR de un „blat” politic și a susținut că formațiunea sa nu va participa la ceea ce consideră a fi o încălcare a regulilor parlamentare.
„Noi nu vom gira această mizerie, acest abuz, această încălcare flagrantă a Constituției și a Regulamentului Camerei Deputaților. Vă mulțumim.”
PSD îi acuză: „Vă bateți pentru funcții”
Boicotul PNL și USR a fost atacat dur de liderul deputaților PSD. Ștefan Ovidiu Popa a susținut în plen că cele două formațiuni protestează pentru pierderea unor funcții, în loc să se concentreze pe problemele economice și pe nivelul de trai al românilor.
„Observ boicot din partea grupurilor parlamentare PNL și USR. Este alegerea dumnealor, văd o mare frustrare, vă bateți pentru funcții.
Ar trebui să vă bateți, stimați colegi care boicotați lucrările Parlamentului, pentru un trai mai bun al românilor și pentru economie.”
Liderul deputaților PSD a continuat atacul, făcând trimitere inclusiv la fostul premier Ilie Bolojan.
„Mă uit la scaunele goale, dar trebuie să subliniez aceste lucruri. Uitându-mă la atitudinea dumneavoastră, înțeleg de ce domnul Bolojan se ține de scaun de mai bine de 120 de zile. Sunteți ahtiați doar după funcții, putere, mașini și secretare. Însă ar fi bine, dacă tot boicotați lucrările Parlamentului, să nu vă mai semnați pentru banii de diurnă, stimați colegi de la PNL și USR.”
Acuzația care aprinde și mai mult scandalul: 28 de liberali ar fi semnat pentru bani
Ștefan Ovidiu Popa susține că, în ciuda boicotului, parlamentarii PNL au semnat condica pentru a încasa diurna. El a indicat și o cifră concretă: 28 de liberali ar fi procedat astfel.
„Sunt 28 de parlamentari PNL care s-au semnat să ia astăzi banii, cu toate că ei nu au venit la muncă. Voi boicotați, dar încasați!”, a declarat liderul deputaților PSD.
Acuzația vine în plin conflict între partide, după ce PNL și USR au rămas fără cele două funcții de secretar din Biroul permanent și au decis să răspundă prin neparticiparea la principalele activități parlamentare. PSD transformă acum boicotul într-o temă de atac și pune în centrul scandalului întrebarea dacă parlamentarii care refuză lucrările ar trebui să mai încaseze și banii aferenți prezenței.