Rareș Bogdan critică deficitul Bolojan: „Scăzut artificial, prin taxe și plăți amânate”

Publicat 2 sept. 2026, 12:27 Actualizat 2 sept. 2026, 12:39

Rareș Bogdan contestă modul în care Ilie Bolojan prezintă reducerea deficitului și susține că rezultatul a fost obținut prin taxe mai mari, cheltuieli înghețate și plăți amânate. Europarlamentarul acuză Guvernul că pune costurile pe umerii firmelor, angajaților și bolnavilor.

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