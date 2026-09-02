Anca Alexandrescu, acuzații explozive despre TAROM: „Se dorește înjunghierea definitivă a companiei”

Anca Alexandrescu susține că TAROM este împinsă spre o zonă critică, în timp ce se discută despre închiderea cursei spre Roma, vânzarea unor aeronave și cedarea unor rute. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” îi acuză direct pe Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu și cere salvarea companiei naționale.
Anca Alexandrescu lansează acuzații extrem de dure în scandalul care zguduie TAROM și susține că problemele companiei depășesc cu mult situația unei singure rute. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” vorbește despre închiderea cursei către Roma, despre posibilitatea vânzării a două aeronave, despre lipsa banilor pentru salarii și despre un buget care, susține ea, nu ar fi fost încă aprobat.
În centrul acuzațiilor sale apar Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu. Anca Alexandrescu afirmă că direcția luată la nivel guvernamental ar putea duce la slăbirea companiei naționale și la transferarea unor rute către Wizz Air. Ea spune că a discutat direct cu piloți și cu reprezentanți ai angajaților TAROM și că va continua să urmărească subiectul.
Sindicaliștii TAROM acuză Guvernul că pregătește desființarea companiei. Protest în 28 aprilie și posibil proces
Ce spune Anca Alexandrescu despre închiderea cursei TAROM către Roma?
Anca Alexandrescu susține că ruta București-Roma ar urma să fie oprită inițial pe timpul iernii, iar ulterior ar putea fi pus în discuție și slotul deținut de TAROM. Ea compară situația cu ceea ce s-a întâmplat în trecut cu alte sloturi importante ale companiei.
„Eu am făcut acest subiect, m-am și întâlnit cu piloții și reprezentanții angajaților de la Tarom și o să o fac în continuare. Așa cum bine ai spus, Nicoleta, se pregătește închiderea cursei Tarom către Roma, întâi pe perioada iernii, apoi vânzarea slotului respectiv, așa cum s-a mai întâmplat și cu alte sloturi importante, cum a fost Londra.”
Realizatoarea TV leagă această situație și de întâlnirea dintre Ilie Bolojan și conducerea Wizz Air. În opinia sa, statul ar trebui să fie concentrat pe salvarea companiei naționale, nu pe discuții care ridică semne de întrebare privind viitorul rutelor TAROM.
„Pe mine m-a îngrijorat când am văzut cu toții că Ilie Bolojan s-a întâlnit cu directorul de la Wizz Air, în loc să ajute Tarom-ul, mai ales în contextul declarațiilor Oanei Gheorghiu legate de performanțele Tarom și de faptul că a fost schimbat managerul care a dorit să pună ordine și să salveze compania Tarom. Mă refer aici la domnul Bogdan Costaș.”
Cum descrie Anca Alexandrescu situația din interiorul TAROM?
Anca Alexandrescu a vorbit și despre propria experiență avută cu o zi înaintea intervenției televizate, când a zburat cu TAROM către Atena. Ea spune că a fost dezamăgită atât de starea aeronavei, cât și de comportamentul echipajului și consideră că este nevoie de o schimbare profundă în modul în care funcționează compania.
„Chiar ieri am zburat cu compania Tarom către Atena și vă spun sincer că am fost dezamăgită de avionul ponosit și de echipajul absolut depășit de situație, un echipaj învechit, acru, aș putea spune, ca și comportament față de clienți. Este foarte clar că trebuie o schimbare fundamentală în abordarea de la Tarom.”
Problemele operaționale invocate de realizatoarea TV vin, în relatarea sa, peste o situație financiară pe care o descrie drept extrem de gravă. Anca Alexandrescu afirmă că TAROM nu ar avea bani pentru salarii și că se discută inclusiv despre cedarea a două aeronave către Compania Națională Aeroporturi București.
De ce spune Anca Alexandrescu că două aeronave TAROM ar putea fi cedate?
Potrivit realizatoarei TV, cele două aeronave ar urma să fie date în plată pentru acoperirea unor datorii acumulate de companie. Ea susține că lipsa lichidităților este atât de gravă încât plata salariilor ar fi pusă sub semnul întrebării.
„Da, așa este, pentru că nu sunt bani de salarii, se dorește vânzarea a încă două aeronave, se spune că aceste două aeronave urmează să fie date în plată către compania de aeroporturi, unde Tarom are niște datorii uriașe.”
Anca Alexandrescu merge mai departe și susține că TAROM nu ar avea nici până acum bugetul aprobat. În interpretarea sa, blocajul ar fi legat de interese și jocuri politice la nivelul Guvernului.
„Nu ucideți TAROM!” Protest masiv anunțat în Piața Victoriei după scandalul privind viitorul companiei
„Trebuie să vă spun și faptul că Taromul nici până astăzi nu are bugetul aprobat, fiind blocat la nivelul guvernului din cauza intereselor și jocurilor pe care le fac cei care nu se mai dau duși de la Palatul Victoria.”
De ce vorbește Anca Alexandrescu despre „înjunghierea definitivă” a TAROM?
Cea mai dură acuzație formulată de Anca Alexandrescu este aceea că TAROM ar fi împinsă deliberat spre o slăbire profundă, chiar dacă, spune ea, compania are aeronave noi în curs de livrare și continuă să facă angajări.
„Lucrurile sunt extrem de clare: se dorește înjunghierea definitivă a Tarom-ului, chiar dacă sunt avioane noi care sunt pe drum, au fost achiziționate și se fac și angajări, este foarte clar că toate politicile care vin direcționate de la cabinetul lui Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu sunt pentru înstrăinarea curselor interne către Wizz Air de la Tarom.”
Ea face legătura și cu declarațiile conducerii Wizz Air privind piața internă din România și spune că există deja un interes exprimat pentru rutele operate de TAROM.
„A existat și o declarație a CEO-ului de la Wizz Air zilele trecute în care spunea foarte clar că dorește să preia toate cursele interne ale Tarom-ului.”
Ce spune Anca Alexandrescu despre Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu?
Realizatoarea TV își îndreaptă criticile direct spre echipa de la Palatul Victoria și spune că speră ca aceasta să plece în următoarele două săptămâni. Mesajul său este construit în jurul ideii că TAROM trebuie salvată înainte ca situația să devină ireversibilă.
„Sper că această echipă de la Palatul Victoria să plece în următoarele două săptămâni și împreună ni să salvăm Tarom-ul.”
În aceeași intervenție a fost ridicată și întrebarea unei eventuale vânzări a companiei, în contextul problemelor financiare, al discuțiilor privind rutele și al situației bugetului. Oana Gheorghiu a fost adusă din nou în centrul criticilor, în condițiile în care i se reproșează lipsa unor decizii ferme privind companiile strategice ale statului.
„Acum, când suntem într-o situație dramatică, doamna Gheorghiu ridică din umeri și spune că actualul guvern nu mai poate să ia decizii care reprezintă decizii administrative, după ce au făcut niște pasi clar, au dus Tarom-ul în această situație.”