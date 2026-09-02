Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan: „Guvernul viitor trebuie să continue austeritatea pentru a evita ratingul junk”
Publicat2 sept. 2026, 14:14
Actualizat2 sept. 2026, 14:22
SursăRealitatea PLUS
După măsurile dure suportate deja de români, Ilie Bolojan avertizează că viitorul Guvern va trebui să continue reducerea deficitului și să găsească noi formule de limitare a cheltuielilor. Premierul demis invocă riscul retrogradării ratingului României la categoria „junk”, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 14:47George Simion (președinte AUR): „CNA seamănă din ce în ce mai mult cu un stat totalitar, nu cu un stat democratic”
- 14:34Președintele Nicușor Dan convoacă o nouă rundă de negocieri cu liderii politici, pentru formarea guvernului
- 14:21Sorin Grindeanu atacă dur PNL și USR: „România nu are Guvern, ei se luptă pentru funcții, bani și putere”
- 13:46USR, atacuri în rafală. Presiuni pentru audierea șeful SPP
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News