Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan: „Guvernul viitor trebuie să continue austeritatea pentru a evita ratingul junk”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 sept. 2026, 14:14
Actualizat2 sept. 2026, 14:22
SursăRealitatea PLUS

După măsurile dure suportate deja de români, Ilie Bolojan avertizează că viitorul Guvern va trebui să continue reducerea deficitului și să găsească noi formule de limitare a cheltuielilor. Premierul demis invocă riscul retrogradării ratingului României la categoria „junk”, conform Realitatea PLUS.

După cea mai dură austeritate din ultimii ani, premierul demis anunță o nouă apocalipsă în buzunarele românilor! Ilie Bolojan susține că viitorul Executiv trebuie să continue măsurile de reducere a deficitului și să reducă cheltuielile. Totul, spune el, pentru a evita retrogradarea la junk.

Care este soluția lui Ilie Bolojan pentru viitorul guvern

Bolojan îi pune pe români să plătească factura austerității. Furia din societate, tot mai mare pe fondul scumpirilor

„Măsurile de reducere a deficitului trebuie continuate și, de asemenea, traiectoria de deficit să fie respectată, pentru că doar în felul acesta evităm retrogradarea și complicațiile care pot apărea dintr-o scădere a ratingului României. Măsurile de până acum și-au arătat efectele, dar ele produc reducerea de deficit până la finalul acestui an și nu mai au capacitatea de a reduce deficitul anul următor, ceea ce înseamnă că, și în toamna acestui an, un aspect important pentru nou guvern ține de a găsi formulele pentru a nu crește fiscalitatea, pentru o eficiență mai bună a banilor publici și pentru o disciplină în cheltuirea banilor, inclusiv componenta de reducere de cheltuieli” a declarat premierul Ilie Bolojan.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ilie bolojanausteritatefinante publice

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe