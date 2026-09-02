Ilie Bolojan: „Guvernul viitor trebuie să continue austeritatea pentru a evita ratingul junk”

Publicat 2 sept. 2026, 14:14 Actualizat 2 sept. 2026, 14:22 Sursă Realitatea PLUS

După măsurile dure suportate deja de români, Ilie Bolojan avertizează că viitorul Guvern va trebui să continue reducerea deficitului și să găsească noi formule de limitare a cheltuielilor. Premierul demis invocă riscul retrogradării ratingului României la categoria „junk”, conform Realitatea PLUS.

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