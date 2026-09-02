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Politica· 1 min citire
George Simion (președinte AUR): „CNA seamănă din ce în ce mai mult cu un stat totalitar, nu cu un stat democratic”
George Simion (președinte AUR)
Președintele AUR, George Simion, a atenționat marți asupra noii decizii anunțate de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), care extinde reglementări extrem de dure asupra creatorilor de conținut din mediul online cu cel puțin 100.000 de urmăritori. Liderul AUR a acuzat măsura ca fiind o formă de cenzură a spațiului public, comparând-o cu practicile unui stat totalitar.
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