Sorin Grindeanu atacă dur PNL și USR: „România nu are Guvern, ei se luptă pentru funcții, bani și putere”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 14:21

Sorin Grindeanu îi atacă dur pe liberali și pe USR după boicotul declanșat în Camera Deputaților. Liderul PSD susține că cele două partide au transformat pierderea unor funcții într-o criză politică, în timp ce România așteaptă formarea unui nou Guvern.

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