Președintele Nicușor Dan convoacă o nouă rundă de negocieri cu liderii politici, pentru formarea guvernului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 14:34

Noi dezvăluiri despre negocierile pentru noul premier. Președintele Nicușor Dan mai are nevoie de o nouă rundă de negocieri formale cu liderii partidelor înainte de desemnare, o înțelegere suplimentară.

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