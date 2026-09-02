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Politica· 1 min citire
Președintele Nicușor Dan convoacă o nouă rundă de negocieri cu liderii politici, pentru formarea guvernului
Președintele Nicușor Dan
Noi dezvăluiri despre negocierile pentru noul premier. Președintele Nicușor Dan mai are nevoie de o nouă rundă de negocieri formale cu liderii partidelor înainte de desemnare, o înțelegere suplimentară.
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