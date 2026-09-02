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Politica· 1 min citire

Președintele Nicușor Dan convoacă o nouă rundă de negocieri cu liderii politici, pentru formarea guvernului

Președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 14:34

Noi dezvăluiri despre negocierile pentru noul premier. Președintele Nicușor Dan mai are nevoie de o nouă rundă de negocieri formale cu liderii partidelor înainte de desemnare, o înțelegere suplimentară.

Potrivit unor surse, este vorba despre o nouă rundă de consultări oficiale, așadar toate partidele din Parlament vor urma să fie chemate la Palatul Cotroceni, așa cum s-a mai întâmplat în trecut, înainte ca președintele să facă această desemnare. Practic, șeful statului își dorește să stea mai întâi de vorbă cu toate partidele parlamentare și abia apoi să desemneze un nou premier.

Nu este clar, în momentul de față, când exact vor fi convocate aceste consultări oficiale, dar cu siguranță acest lucru va fi comunicat, pentru că va fi nevoie de un anunț oficial și, în funcție de acesta. Sursele citate de Realitatea Plus au transmis că președintele își dorește ca imediat după consultări să vină și cu desemnarea.

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