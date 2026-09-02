Boicot total în Parlament: PNL și USR refuză plenul, comisiile și votul final. Scandalul pe funcții blochează activitatea

Publicat 2 sept. 2026, 10:31 Actualizat 2 sept. 2026, 10:33

PNL și USR au anunțat că nu participă la ședința Camerei Deputaților, la votul final, la comisii și nici la reuniunile Biroului permanent. Liberalii și useriștii justifică boicotul prin acuzații de abuz și încălcarea regulamentului.

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