Boicot total în Parlament: PNL și USR refuză plenul, comisiile și votul final. Scandalul pe funcții blochează activitatea

PNL și USR au anunțat că nu participă la ședința Camerei Deputaților, la votul final, la comisii și nici la reuniunile Biroului permanent. Liberalii și useriștii justifică boicotul prin acuzații de abuz și încălcarea regulamentului.
Scandalul pe funcții din Parlament se transformă într-un boicot în toată regula. PNL și USR au anunțat că nu participă la plen, la votul final, la ședințele comisiilor, ale Biroului permanent și ale Comitetului liderilor, acuzând PSD și AUR că au încălcat regulile stabilite la începutul legislaturii. Liberalii și useriștii aleg astfel să își suspende participarea la o mare parte dintre activitățile parlamentare ale zilei, în semn de protest față de modul în care a fost modificată componența Biroului permanent și față de introducerea pe ordinea de zi a unor proiecte privind justiția.
PNL anunță boicotul: „Nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților”
Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, susține că modificările votate în Camera Deputaților au fost făcute fără negocierea liderilor de grup și invocă o decizie a Curții Constituționale din 2010. Liberalul acuză actuala majoritate parlamentară că a acționat abuziv și vorbește chiar despre „semnele instaurării unei modalități autoritare de conducere a statului român”.
„Prin urmare, există inclusiv o decizie a Curții Constituționale care arată că modul în care s-au comportat ieri în plenul Camerei Deputaților, în mod abuziv, votând o modificare nediscutată de liderii de grup, nenegociată, nerenegociată de liderii de grup, este în mod evident un comportament abuziv și nu poate să reprezinte decât începutul sau semnele instaurării unei modalități autoritare de conducere a statului român.”
Andronache a anunțat apoi concret boicotul PNL, care vizează practic întreaga activitate parlamentară din această zi, cu excepția activității din interiorul grupului.
„De aceea, vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup, în sensul în care nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, nu vom fi prezenți la votul final, nu vom fi prezenți la ședințele comisiilor de astăzi și nici la ședința Biroului permanent și, de asemenea, nici la ședința Comitetului liderilor.”
USR se alătură boicotului și acuză un „blat” PSD-AUR
USR merge pe aceeași linie și refuză să participe la activitatea parlamentară, acuzând PSD și AUR că ar fi format o majoritate care încalcă regulamentele și Constituția. Diana Stoica susține că actualul conflict își are originea în momentul în care Guvernul Bolojan a fost demis și vorbește despre un „blat” oficializat în plenul Parlamentului.
„Se fac peste 120 de zile de când PSD și AUR au dat jos Guvernul Bolojan. Acela a fost începutul acestui blat, care ieri am văzut că s-a oficializat în plenul Parlamentului, prin încălcarea Constituției, prin încălcarea regulamentului. Culmea, PSD și extremiștii au beneficiat și de votul UDMR și al minorităților în acest abuz.”
Reprezentanta USR acuză și modul în care proiectele formațiunii privind justiția au fost introduse pe ordinea de zi și respinse în comisii. Potrivit acesteia, convocarea Comisiei juridice ar fi fost făcută „în mod neregulamentar” și cu mai puțin de 24 de ore înainte.
„Abuzurile au început în ceea ce privește acest pachet al legilor justiției, inițiate de colegii mei juriști din USR, încă de la convocarea comisiei, care a fost făcută în mod neregulamentar, deci ilegal, cu mai puțin de 24 de ore înainte.”