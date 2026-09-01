Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Mohammad Murad, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Trebuie să recunoască că a avut un eșec mare în guvernare”
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat1 sept. 2026, 20:58
SursăRealitatea PLUS
Deputatul AUR Mohammad Murad a lansat marți seară, în direct la Realitatea PLUS, un val de critici dure la adresa premierului demis Ilie Bolojan, despre care a spus că trebuie să recunoască faptul că a avut un „eșec total în guvernare”.
Citește și
- 11:46Ministrul Apărării, tăcere după noul incident cu dronă. Un cioban din Vaslui a ajuns să smulgă singur firele dispozitivului exploziv
- 11:45Sportul este la pământ, dar își face platformă de 26 de milioane. Firmele conectate cu fugarul Ghiță au pus ochii pe sumele colosale din PNRR
- 11:12PSD propune un Acord Național cu 10 priorități pentru România: „Mai întâi țara și oamenii, apoi funcțiile politice”
- 11:05Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „România se dezarmează singură în Europa. Nicușor Dan, Guvernul și MAE vor să renunțe la dreptul de veto”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News