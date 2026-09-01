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Politica· 2 min citire
Bolojan continuă epurarea contestatarilor din PNL: dacă nu se retrag din funcții, vor fi înlocuiți – SURSE
Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL
Publicat1 sept. 2026, 15:11
Actualizat1 sept. 2026, 15:19
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan pare hotărât să scape de orice voce incomodă din PNL. La ședința grupuluui liberal de la Senat, premierul demis le‑a cerut colegilor să voteze propunerea de retragerea din funcțiile deținute în legislativ de liberali care au poziții disonante față de linia partidului, potrivit surelor poltiice citate de Realitatea Plus.
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