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Politica· 2 min citire

Bolojan continuă epurarea contestatarilor din PNL: dacă nu se retrag din funcții, vor fi înlocuiți – SURSE

Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL

Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 sept. 2026, 15:11
Actualizat1 sept. 2026, 15:19
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan pare hotărât să scape de orice voce incomodă din PNL. La ședința grupuluui liberal de la Senat, premierul demis le‑a cerut colegilor să voteze propunerea de retragerea din funcțiile deținute în legislativ de liberali care au poziții disonante față de linia partidului, potrivit surelor poltiice citate de Realitatea Plus.

Vizați direct sunt liberalii care l‑au susținut pe Adrian Veștea în momentul în care acesta a fost desemnat pentru funcția de premier. Aceștia au fost somați să se retragă din toate funcțiile de conducere pe care le dețin în Parlament. Printre ei se află Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei de Apărare din Senat, dar și alți liberali considerați „dizidenți”, care ocupă poziții-cheie în diverse comisii parlamentare.

Toți acești parlamentari ar urma fie să se retragă de bunăvoie, fie să rămână fără sprijinul partidului, în urma unui vot intern, ceea ce ar permite înlocuirea lor cu liberali apropiați de Ilie Bolojan.

Conflictul intern din PNL s‑a acutizat după desemnarea lui Adrian Veștea, iar conducerea instalată la Congresul extraordinar din iunie a început îndepărtarea celor care l‑au susținut. Un grup de 16 liberali – între care Monica Anisie, Andrei Baciu, Alina Gorghiu, Sorin Cîmpeanu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe și chiar Adrian Veștea – a dat partidul în judecată, acuzând excluderi ilegale și modificări statutare forțate, iar Curtea de Apel București le-a dat câștig de cauză.

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Totodată, PNL a retras mandatele interimare pentru 12 filiale județene și de sector, printre care Argeș, Brașov, Călărași, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița și Ilfov – filiale conduse de apropiați ai lui Veștea, precum Alina Gorghiu (Argeș) și Hubert Thuma (Ilfov). Decizia a fost justificată prin „încălcarea repetată a liniei partidului” și obstrucționarea Congresului.

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