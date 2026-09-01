Bolojan continuă epurarea contestatarilor din PNL: dacă nu se retrag din funcții, vor fi înlocuiți – SURSE

Publicat 1 sept. 2026, 15:11 Actualizat 1 sept. 2026, 15:19 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan pare hotărât să scape de orice voce incomodă din PNL. La ședința grupuluui liberal de la Senat, premierul demis le‑a cerut colegilor să voteze propunerea de retragerea din funcțiile deținute în legislativ de liberali care au poziții disonante față de linia partidului, potrivit surelor poltiice citate de Realitatea Plus.

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