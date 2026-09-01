PSD acuză USR de „dublu standard” în cazul Clotilde Armand

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 14:11

PSD acuză USR de duplicitate și de aplicarea unui „dublu standard” în cazul Clotilde Armand, după condamnarea acesteia în primă instanță. Social-democrații susțin că situația contrazice o rezoluție adoptată de Biroul Național al USR în timpul campaniei prezidențiale din 2024, potrivit căreia membrii partidului condamnați penal în primă instanță pentru fapte săvârșite cu intenție ar trebui excluși dacă nu demisionează.

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