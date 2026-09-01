PSD acuză USR de „dublu standard” în cazul Clotilde Armand

PSD acuză USR de duplicitate și de aplicarea unui „dublu standard” în cazul Clotilde Armand, după condamnarea acesteia în primă instanță. Social-democrații susțin că situația contrazice o rezoluție adoptată de Biroul Național al USR în timpul campaniei prezidențiale din 2024, potrivit căreia membrii partidului condamnați penal în primă instanță pentru fapte săvârșite cu intenție ar trebui excluși dacă nu demisionează.
În comunicatul transmis opiniei publice, PSD afirmă că, deși Clotilde Armand a fost condamnată, conducerea USR nu a dispus excluderea sa. Social-democrații critică și argumentul potrivit căruia pedeapsa nu ar fi cu executare, considerând că acesta nu justifică menținerea în partid.
”USR a căzut în propria minciună! După ce Clotilde Armand a fost condamnată în primă instanță și după ce președintele USR, condamnatul Fritz, și-a pierdut mandatul de primar din cauza conflictului de interese, USR își demonstrează din plin duplicitatea și criza morală profundă în care se află.
PSD amintește opiniei publice că, în timpul campaniei electorale prezidențiale din 2024, într-un exces de populism, membrii Biroului Național al USR au votat în unanimitate o rezoluție care stabilea că „orice membru USR care este condamnat penal pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, în primă instanță, va fi exclus din partid dacă nu își va da demisia din USR”.
Acum însă, în pofida condamnării primite de Clotilde Armand, nimeni din conducerea USR nu a dispus aplicarea rezoluției din 2024 și excluderea INFRACTOAREI din partid. Dimpotrivă, PENALA CONDAMNATĂ Clotilde Armand, susține cu un tupeu fără margini că va face în continuare politică în USR, pe motiv că pedeapsa cu închisoarea pe care a primit-o nu este cu executare!
PSD amintește că, ani la rând, USR a călcat în picioare prezumția constituțională de nevinovăție, cerând cu agresivitate politicienilor din alte partide „să facă pasul în spate”, cu mult înainte de a fi judecați sau condamnați definitiv.
Acum însă, falșii deontologi din USR fac scut în jurul penalilor și condamnaților din partidul lor și atacă orbește Justiția, instanțele de judecată și statul de drept din România!
Rușine penalilor și condamnaților din USR!
USR este acum PARTIDUL PENALILOR ȘI CONDAMNAȚILOR ÎN FUNCȚII PUBLICE!” se arată în comunicatul transmis.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026