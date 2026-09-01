Clotilde Armand visează că revine în politică după condamnare! Controversele juridice în care a fost implicat fostul primar al Sectorului 1

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 12:57

Clotilde Armand a fost găsită vinovată de conflict de interese după ce s-a numit singură manager într-un proiect anticorupție și condamnată la un an de închisoare. Instanța i-a impus fostei primărițe obligația de a respecta un termen de supraveghere timp de doi ani și a dispus confiscarea sumei de aproape 19.000 lei, obținută în cadrul proiectului care i-a adus, de altfel, inculparea. După trimiterea în judecată în 2025, Clotilde Armand cataloga acuzațiile ca fiind „ridicole”.

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