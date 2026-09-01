Clotilde Armand visează că revine în politică după condamnare! Controversele juridice în care a fost implicat fostul primar al Sectorului 1

Clotilde Armand a fost găsită vinovată de conflict de interese după ce s-a numit singură manager într-un proiect anticorupție și condamnată la un an de închisoare. Instanța i-a impus fostei primărițe obligația de a respecta un termen de supraveghere timp de doi ani și a dispus confiscarea sumei de aproape 19.000 lei, obținută în cadrul proiectului care i-a adus, de altfel, inculparea. După trimiterea în judecată în 2025, Clotilde Armand cataloga acuzațiile ca fiind „ridicole”.
Deși a fost condamnată la un an de închisoare, Clotilde Armand visează că va reveni în politică. Armand califică dosarul drept unul „penibil” și afirmă că ancheta ar fi fost folosită ani la rând ca „armă politică”. Fostul primar a transmis pe Fcaebook că decizia instanței poate fi contestată. „Nu vorbim despre executarea unei pedepse cu închisoarea sau despre alte năzbâtii din retorica pesedistă. Hotărârea nu este definitivă. O vom ataca în apel”, a transmis aceasta pe Facebook.
În urma publicării deciziei, social-democrații au dat de pământ cu membrii USR. PSD a declarat că partidul condus de germanul Dominic Fritz, CITEZ: „s-a transformat fără rușine în partidul penalilor și condamnaților în funcții publice.
Clotilde Armand a fost în centrul a două controverse juridice majore în ultimii ani: cazul de incompatibilitate constatat de Agenția Națională de Integritate și ancheta privind posibila fraudare a alegerilor locale din Sectorul 1 din 2020.
În 2022, Agenția Națională de Integritate a stabilit că, în perioada în care era primar al Sectorului 1, Clotilde Armand s-ar fi aflat în stare de incompatibilitate și conflict de interese. Totul după ce s-a desemnat manager al unui proiect finanțat din fonduri europene și și-a majorat indemnizația aferentă proiectului. ANI a descoperit un folos material de aproape 19 mii de lei și a susținut că Armand a emis cinci dispoziții în perioada februarie–august 2022.
Clotilde Armand a contestat raportul ANI în instanță, însă a pierdut procesul. Curtea de Apel București i-a respins acțiunea, iar în decembrie 2024 Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul. În urma deciziei, aceasta nu și-a mai preluat mandatul de senator obținut la alegerile parlamentare din 2024.
"Am contestat raportul ANI în instanță și am încredere în justiție. Corupția este o problemă imensă în Romania", afirma fostul primar al Sectorului 1.
Al doilea caz are legătură cu alegerile locale din septembrie 2020, când Clotilde Armand a câștigat Primăria Sectorului 1 în fața candidatului PSD Daniel Tudorache, la o diferență de aproximativ o mie de voturi.
După alegeri au apărut imagini din sediul Biroului Electoral al Sectorului 1, în încăperea în care se aflau sacii cu documentele electorale. Printre persoanele prezente se aflau și membri sau persoane asociate USR. Imaginile au provocat un scandal politic major.
"Depun o plângere împotriva președintelui AEP, Toni Greblă, pentru abuz în serviciu, modul defectuos în care au fost organizate alegerile și pentru instigare în fals în acte oficiale. Sunt nenumărate nereguli, probleme, totul pe fondul oboselii. Sistemul informatic nu funcționa bine", a mai spus Armand.
PSD a acuzat la acea vreme că documentele electorale ar fi putut fi manipulate și a cerut verificarea și renumărarea voturilor. USR și Clotilde Armand au respins acuzațiile de fraudă. Ulterior, procurorii au deschis mai multe anchete.