Kelemen Hunor, atac dur la adresa lui Siegfried Mureșan: ”Toată vara nu am mai auzit nimic de el, este inacceptabil”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 20:09

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, atac dur la adresa lui Siegfried Mureșan, pe care îl acuză că ”a dispărut” după desemnarea sa drept candidat comun al PNL-USR-UDMR la funcția de premier, subliniind că acest lucru ”este inacceptabil”.

Distribuie articolul