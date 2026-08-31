Kelemen Hunor, atac dur la adresa lui Siegfried Mureșan: ”Toată vara nu am mai auzit nimic de el, este inacceptabil”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, atac dur la adresa lui Siegfried Mureșan, pe care îl acuză că ”a dispărut” după desemnarea sa drept candidat comun al PNL-USR-UDMR la funcția de premier, subliniind că acest lucru ”este inacceptabil”.
”Așteptăm ca șeful statului să numească un nou candidat la funcția de prim-ministru”
Oficialul a subliniat că UDMR așteaptă ca președintele Nicușor Dan să facă o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru și că până atunci nu va negocia cu PSD.
”Așteptăm ca șeful statului să numească un nou candidat la funcția de prim-ministru. PNL, USR și UDMR au un candidat comun, Siegfried Mureșan. Și PSD are un candidat la funcția de șef de guvern, în persoana lui Sorin Grindeanu. Până când președintele nu va face această nominalizare, nu putem purta negocieri cu PSD și nu ne vom schimba poziția: în iunie am convenit cu PNL și USR asupra nominalizării lui Mureșan și ne menținem la această poziție. Restul sunt doar speculații, povești”, a declarat Kelemen Hunor, pentru Maszol.ro.
Președintele UDMR a subliniat că România are nevoie cât mai curând de un guvern cu drepturi depline.
”Nu se mai poate continua așa. Nu ne interesează să aibă loc alegeri anticipate, dar nu putem părea complet idioți, neserioși, având un candidat al nostru, în timp ce negociem susținerea unui alt candidat. Noi nu facem așa ceva. După ce președintele va propune un candidat, va apărea o nouă situație și vom vedea în ce direcție trebuie să mergem. Nu pot spune mai mult despre acest lucru, decât că tot ce a apărut în presă în legătură cu acest subiect este o prostie. Dacă analiștii politici scriu astfel de lucruri despre noi, care nu au niciun fundament real, atunci îmi pot imagina cât de credibile sunt evaluările lor anuale”, a mai spus oficialul.
”Toată vara nu am mai auzit nimic de el, este inacceptabil”
Totodată, Kelemen Hunor a lansat un atac dur la adresa lui Siegfried Mureșan, căruia îi reproșează faptul că a dispărut după ce a fost desemnat.
”Am discutat îndelung despre acest lucru și cu Bolojan săptămâna trecută. După desemnarea lui Mureșan, acesta a dat o lovitură președintelui, una PSD-ului, iar apoi a dispărut. Toată vara nu am mai auzit nimic de el, iar acest lucru este inacceptabil. În Parlament, PNL, USR și UDMR au mai multe mandate decât PSD-ul singur. În același timp, suntem departe de 233 (de voturi – n.red.), la fel cum și PSD-ul este departe de acest număr. Candidatul nostru la funcția de prim-ministru nu a încercat să mențină sau să consolideze acest avantaj al nostru pe parcursul verii”, a transmis liderul UDMR.