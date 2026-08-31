Un viceprimar bombă. A fost prins cu proiectilul sub braț, pe scuter, prin centrul comunei | VIDEO

Aproape de o tragedie în județul Satu Mare. Viceprimarul comunei Vama a parcurs un traseu prin trafic pe scuter purtând sub braț un proiectil real neexplodat. Descoperită pe un șantier, bomba de artilerie a fost dusă de alesul local direct la poliție, ținând ghidonul cu o singură mână.
O acțiune de o inconștiență extremă a pus în pericol viața comunității din comuna Vama, județul Satu Mare. În loc să alerteze serviciile de urgență, viceprimarul localității a ales să transporte personal, pe moped, o muniție de război neexplodată, traversând drumurile publice cu obiectul letal la subraț.
Proiectil din Al Doilea Război Mondial, găsit printre agregate de pe Someș
Găsirea elementului de muniție a avut loc în timpul unor lucrări de infrastructură pietonală în comuna Vama. Balastul utilizat la amenajarea trotuarelor, extras din albia râului Someș, ascundea un obiect metalic masiv.
Evoluția evenimentelor pe șantier:
Prima reacție: Muncitorii au crezut că este vorba despre o bucată inofensivă de fier vechi și au lăsat obiectul pe marginea drumului.
Identificarea pericolului: Șeful de șantier a studiat corpul metalic, a realizat că este un proiectil neexplodat și l-a contactat pe viceprimar.
Decizia șocantă: Sosit la fața locului, alesul local nu a izolat zona și nici nu a sunat la 112. A luat muniția în brațe, s-a urcat pe scuter și a plecat prin trafic către postul de poliție, manevrând ghidonul cu o singură mână.
Reacția polițistului de serviciu și intervenția pirotehnicienilor ISU
Sosit la sediul poliției din localitate, viceprimarul s-a prezentat în fața agentului de serviciu purtând elementul de muniție. Siderat de gestul politicianului, polițistul a refuzat categoric primirea încărcăturii explozive și i-a ordonat de urgență acestuia să părăsească clădirea și să transporte proiectilul pe un câmp izolat de la marginea comunei.
Imediat după evacuarea pericolului, au fost alertați specialiștii pirotehnicieni din cadrul ISU „Someș” Satu Mare, care s-au deplasat la locul indicat pentru a prelua, securiza și transporta elementul de muniție în condiții de maximă siguranță, în vederea distrugerii ulterioare.