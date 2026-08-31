Un viceprimar bombă. A fost prins cu proiectilul sub braț, pe scuter, prin centrul comunei | VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 31 aug. 2026, 18:26

Aproape de o tragedie în județul Satu Mare. Viceprimarul comunei Vama a parcurs un traseu prin trafic pe scuter purtând sub braț un proiectil real neexplodat. Descoperită pe un șantier, bomba de artilerie a fost dusă de alesul local direct la poliție, ținând ghidonul cu o singură mână.

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