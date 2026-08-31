Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Gheorghe Piperea: „AUR nu va vota un guvern din care nu face parte!”
Publicat31 aug. 2026, 19:02
Actualizat31 aug. 2026, 19:04
SursăRealitatea PLUS
„AUR nu va vota un guvern din care nu face parte”, a anunțat europarlamentarul Gheorghe Piperea. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, Gheorghe Piperea a spus că PSD nu va avea susținere în Parlament pentru un guvern minoritar. Totodată, europarlamentarul AUR a explicat și ce variante rămân pentru formarea unui nou guvern.
Citește și
- 18:26Un viceprimar bombă. A fost prins cu proiectilul sub braț, pe scuter, prin centrul comunei | VIDEO
- 17:11Șpagă de 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu Ilie Bolojan
- 16:22Legăturile de familie ale noului ministru: Tatăl lui Claudiu Năsui a fost consul onorific al Republicii Moldova în SUA
- 15:54Piedone, atac dur la Fritz: „Va fi praf și pulbere” dacă va candida la președinție în 2030
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News