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Politica· 1 min citire

Gheorghe Piperea, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan: „PNRR a fost greșit de la început”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat28 aug. 2026, 17:44
Actualizat28 aug. 2026, 17:48
SursăRealitatea PLUS

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a lansat critici dure la adresa premierului demis Ilie Bolojan. Acesta a transmis că, din cauza faptului că proiectele PNRR nu au fost finalizate, banii vor trebui să fie dați înapoi cu penalități foarte mari. Acesta a adăugat că, de la bun început, programul a fost greșit.

Jaloanele acestea de care vorbim, condiționalitățile acestea de care vorbim, înseamnă și următoarea consecință: nu ai finalizat, trebuie să dai banii înapoi. Și trebuie să dai banii înapoi cu penalități.

Au fost astfel de situații. În Spania, de exemplu, în urmă cu 3-4 luni de zile s-a descoperit că 10 miliarde de euro au fost deturnate.

Banii aceia urmează să fie restituiți și cu niște penalități foarte mari - penalități care sancționează acest gen de deturnare. Deci, de la început programul a fost greșit, supradimensionat”, a declarat europarlamentarul AUR.

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