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Politica· 1 min citire
Gheorghe Piperea, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan: „PNRR a fost greșit de la început”
Publicat28 aug. 2026, 17:44
Actualizat28 aug. 2026, 17:48
SursăRealitatea PLUS
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a lansat critici dure la adresa premierului demis Ilie Bolojan. Acesta a transmis că, din cauza faptului că proiectele PNRR nu au fost finalizate, banii vor trebui să fie dați înapoi cu penalități foarte mari. Acesta a adăugat că, de la bun început, programul a fost greșit.
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