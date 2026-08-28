Gheorghe Piperea, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan: „PNRR a fost greșit de la început”

Publicat 28 aug. 2026, 17:44 Actualizat 28 aug. 2026, 17:48 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a lansat critici dure la adresa premierului demis Ilie Bolojan. Acesta a transmis că, din cauza faptului că proiectele PNRR nu au fost finalizate, banii vor trebui să fie dați înapoi cu penalități foarte mari. Acesta a adăugat că, de la bun început, programul a fost greșit.

Distribuie articolul