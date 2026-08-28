Radu Miruță, despre nava care a luat foc în Marea Neagră: ”A raportat că a fost lovită de o dronă și s-a scufundat”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 12:15

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat vineri dimineață că nava care a luat foc în Marea Neagră a transmis, prin sistemul de alertă, că ar fi fost lovită de o dronă și ulterior s-a scufundat. Toți cei 12 marinari aflați la bord au fost salvați.

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