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Politica· 2 min citire
Gheorghe Piperea (AUR): „Legea ANI va trece azi de Senat. AUR va vota pentru”
Gheorghe Piperea (AUR)
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a anunțat, printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că formațiunea sa va vota în favoarea proiectului de lege privind Agenția Națională de Integritate (ANI), care urmează să fie supus votului în Senat.
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