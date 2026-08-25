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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan, despre ancheta parlamentară deschisă în urma întâlnirii sale secrete cu şefa CCR: ”Este o acţiune de tip politic”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 23:56
Actualizat25 aug. 2026, 23:58

Ilie Bolojan califică drept „o acțiune de tip politic” ancheta parlamentară privind întâlnirea sa secretă cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Premierul demis a declarat marți seară că se decide dacă se va prezenta la audieri după ce va vedea cum va acționa comisia parlamentară.

”Este o acţiune de tip politic, nu are nicio justificare”

Întrebat dacă se va prezenta la audieri în fața parlamentarilor, Ilie Bolojan a răspuns: ”Ar trebui să văd ce vor să facă. În orice caz, este o acţiune de tip politic, doar propagandistic, care nu are nicio justificare, pentru că gândiţi-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant, nu într-o casă conspirativă, nu undeva ascunşi şi am explicat aceste aspecte. Deci nu văd niciun fel de problemă, este doar o acţiune de tip politic şi nimic mai mult. Trebuie să văd ce va face această comisie şi o să mă pronunţ”.

Ce a discutat Ilie Bolojan cu Simina Tănăsescu

Cât despre subiectele discutate cu şefa CCR, premierul demis a afirmat că, în calitate de şef al Guvernului, a avut discuţii cu numeroşi conducători de instituţii.

”Eu evit şi să dau pe surse din întâlniri ce se discută şi să transform o întâlnire, că este la Cotroceni, că este cu liderii de partide de politice sau cu şefii de instituţii într-un subiect pe care să-l dezbat public”, a mai spus Ilie Bolojan la un post de televiziune.

Mai mult, el a ținut să precieze faptul că discuţia sa cu Simina Tănăsescu ”nu a avut niciun fel de efecte de altă natură decât lucrurile normale”.

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