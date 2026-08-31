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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan fuge de responsabilitate. Spune că nu e el de vină și că mai pierdem și alți bani din PNRR
Publicat31 aug. 2026, 17:43
Actualizat31 aug. 2026, 17:46
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan fuge de responsabilitate. Spune că nu e el de vină și că mai pierdem și alți bani din PNRR
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