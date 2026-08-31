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Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan fuge de responsabilitate. Spune că nu e el de vină și că mai pierdem și alți bani din PNRR 

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 17:43
Actualizat31 aug. 2026, 17:46
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan fuge de responsabilitate. Spune că nu e el de vină și că mai pierdem și alți bani din PNRR 

Declarațiile vin după confirmarea pierderii a 770 de milioane de euro din cauza neadoptării Legii salarizării unitare și a altor 100 de milioane de euro aferente jalonului de decarbonizare.

De ce susține Ilie Bolojan că nu poartă nicio vină

Șeful Executivului demis afirmă că blocajele s-au produs la nivel politic și din cauza întârzierilor acumulate încă de la lansarea programului.

  • Eșecul Legii salarizării (770 mil. €): Bolojan susține că Executivul a căutat soluții de consens, însă nu s-a dorit adoptarea acestei reforme în Parlament.

  • Jalonul de decarbonizare (100 mil. €): Amânarea închiderii centralelor pe cărbune duce la penalități financiare directe din partea Bruxelles-ului.

  • Întârzieri istorice: Premierul demis consideră că vina aparține celor care nu au pregătit jaloanele la timp în etapele anterioare.

Risc iminent de noi tăieri din fondurile PNRR

Avertismentul privind pierderile viitoare vizează jaloanele restante pe care România nu le-a îndeplinit la termen. Fără adoptarea urgentă a reformelor privind guvernanța corporativă, fiscalitatea și restructurarea sistemului energetic, plățile din tranșele următoare vor fi diminuate automat de către Comisia Europeană.

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