Slovacia trimite în România radare și personal pentru supravegherea graniței estice: anunțul ministrului Apărării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 10:27

Guvernul Slovaciei a aprobat trimiterea în România a unor radare de joasă altitudine, împreună cu personalul necesar pentru operarea acestora. Sprijinul va consolida capacitatea de supraveghere a graniței estice a României, potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță.

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