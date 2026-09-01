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Politica· 1 min citire
Slovacia trimite în România radare și personal pentru supravegherea graniței estice: anunțul ministrului Apărării
Apărare graniță / Colaj foto AI
Guvernul Slovaciei a aprobat trimiterea în România a unor radare de joasă altitudine, împreună cu personalul necesar pentru operarea acestora. Sprijinul va consolida capacitatea de supraveghere a graniței estice a României, potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță.
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