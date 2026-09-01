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Politica· 1 min citire

Slovacia trimite în România radare și personal pentru supravegherea graniței estice: anunțul ministrului Apărării

Apărare graniță / Colaj foto AI

Apărare graniță / Colaj foto AI

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 10:27

Guvernul Slovaciei a aprobat trimiterea în România a unor radare de joasă altitudine, împreună cu personalul necesar pentru operarea acestora. Sprijinul va consolida capacitatea de supraveghere a graniței estice a României, potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță.

”Uneori întâlnirile muncite dau şi roade concrete. Îi mulţumesc omologului meu, Robert Kaliňák, de asemenea şi Guvernului slovac pentru că au aprobat să trimită în România radare de joasă altitudine şi personal care să le utilizeze! Este un răspuns pe care l-am primit la apelul pe care l-am făcut şi la nivelul NATO şi la nivelul Uniunii Europene pentru a întări capacitatea de supraveghere de la graniţa noastră estică. Este un răspuns care mă bucură după întâlniri în care am cerut, am explicat şi am argumentat. Este un răspuns pe care l-am primit după ce am demonstrat prin programele SAFE că doar în câteva luni la MApN ne-am făcut bine temele. Se poate!”, a scris Miruță pe Facebook.

Ministrul i-a mulţumit omologului său slovac Robert Kaliňák în cadrul reuniunii informale a miniştrilor Apărării din Uniunea Europeană, desfăşurată zilele acestea în Irlanda.

”Am subliniat încă o dată cât de important este să arătăm în practică felul în care funcţionează cooperarea dintre state. România a dovedit că este un partener serios, care nu cere nimic înainte de a-şi face singură lecţiile. Şi da, lecţii nefăcute de ani buni au fost făcute în doar câteva luni”, a transmis Miruţă.

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