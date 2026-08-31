Tudorel Toader, la Realitatea Plus: Niciun premier nu e mai presus de lege. Decizia citării la DNA îi aparține procurorului

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a intervenit telefonic la Realitatea Plus pentru a analiza eventuala citare a premierului Ilie Bolojan la Direcția Națională Anticorupție (DNA), dar și controversata întrevedere dintre acesta și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
Referitor la posibila audiere a șefului Guvernului, fostul ministru a subliniat că decizia aparține exclusiv anchetatorilor, iar cadrul legal nu oferă imunitate nimănui.
„Depinde dacă procurorul va aprecia dacă este necesar sau nu să-l cheme la audieri. Dacă da, problema este în ce calitate: calitatea de martor, care poate fi transformată și mai departe. Dacă procurorul din dosar va fi determinat să-l cheme sau nu, iar dacă îl cheamă, premierul va fi obligat să se prezinte și să dea explicații. Se va aplica regula că toți sunt egali în fața legii, că nimeni nu e mai presus de lege, dar și că operează prezumția de nevinovăție. Procurorul de caz, ca decident suveran, va hotărî cursul anchetei, dacă îl invită sau nu pe premier și ce calitate procesuală îi va conferi”, a explicat Tudorel Toader.
Întâlnire „totalmente neadecvată și neinspirată” la Senat
Tudorel Toader a criticat dur și întâlnirea dintre premier și președinta CCR, Simina Tănăsescu, desfășurată în cabinetul președintelui Senatului, în contextul în care Curtea avea pe masă decizii cu mize majore.
„O altă problemă este întâlnirea cu președinta Curții Constituționale. Întâlnirea aceea a avut loc într-un moment de tensiune socială, când românii așteptau decizii majore ale CCR, cu impact financiar, juridic și politic în egală măsură. Pe fondul acesta a venit întâlnirea, un moment totalmente, în opinia mea, neadecvat și neinspirat. După cum și locul a fost neinspirat – în cabinetul președintelui Senatului, nici măcar la una dintre cele două părți – și nu a fost o întâlnire anunțată cu obiective declarate public”, a susținut fostul ministru.
Fostul judecător CCR consideră că detaliile acestei întrevederi trebuie clarificate public, mai ales prin prisma votului strâns dat ulterior de instanța constituțională.
„Rămâne o nebuloasă conținutul întrevederii, având în vedere momentul și modul în care judecătorii care au participat la decizie s-au poziționat – cu opțiunea majoritară și cele trei opinii separate. Cred eu că, din punct de vedere juridic, politic, dar și pentru românii plătitori de taxe care așteaptă ca decidenții să acționeze pentru binele lor, trebuie deslușite răspunsurile la aceste întrebări”, a concluzionat Tudorel Toader la Realitatea Plus.