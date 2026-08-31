Tudorel Toader, la Realitatea Plus: Niciun premier nu e mai presus de lege. Decizia citării la DNA îi aparține procurorului

Scris de Iulian Budusan Publicat: 31 aug. 2026, 17:30

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a intervenit telefonic la Realitatea Plus pentru a analiza eventuala citare a premierului Ilie Bolojan la Direcția Națională Anticorupție (DNA), dar și controversata întrevedere dintre acesta și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.

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