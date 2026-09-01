Bogdan Velcescu (deputat AUR): „Nicușor Dan a descoperit peste noapte „naționalismul sănătos”. Patriotism de Cotroceni, în funcție de sondaje”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 14:20

„Nicușor Dan ne spune astăzi, de la Catedrala Națională, că România are nevoie de „un naționalism sănătos”, că „nu venim de nicăieri”, că trebuie să fim mândri de cei care au luptat pentru această țară și îi ceartă pe „fariseii” și „demagogii” care s-ar cățăra pe trecutul național. Frumoase cuvinte.

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