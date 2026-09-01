Nicușor Dan, în fața tinerilor ortodocși: Societatea românească trebuie să aibă credință

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 14:20

Moment istoric la catedrala Națională. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj tinerilor ortodocși prezenți la slujbă, dar și pentru români. Acesta susține că societatea românească trebuie să aibă credință, iar spațiul public să fie dominat de vocea celor care chiar au ceva de spus.

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