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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, în fața tinerilor ortodocși: Societatea românească trebuie să aibă credință

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 14:20

Moment istoric la catedrala Națională. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj tinerilor ortodocși prezenți la slujbă, dar și pentru români. Acesta susține că societatea românească trebuie să aibă credință, iar spațiul public să fie dominat de vocea celor care chiar au ceva de spus.

Președintele Nicușor Dan a făcut apel la promovarea a ceea ce el a numit „naționalism sănătos” și i-a criticat atât pe defetiștii care susțin că România nu poate realiza lucruri importante, cât și pe demagogii care se folosesc invocarea unor evenimte din trecut pentru a discredita prezentuli.

Șeful statului i-a îndemnat pe tineri să nu se sfiască să vorbească public despre valorile în care cred, nu doar în interiorul Bisericii.

„Vreau să felicit Patriarhia și Arhiepiscopia Bucureștiului pentru organizarea acestui eveniment cu o temă atât de actuală - tinerii, familia și viața în Hristos, și sunt convins că veți avea timp zilele astea să reflectați fiecare dintre dumneavoastră, și toți împreună, într-o lume în care pare că totul este pus în discuție, la care sunt acele valori în care credem și în care să așezăm lumea și societatea noastră”, a declarat Nicușor Dan.

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