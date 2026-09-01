Nicușor Dan: „Povestea despre sistem este mult mai impresionantă decât ceea ce numim sistem”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 21:12

Președintele Nicușor Dan le-a transmis, marți, noilor magistrați un mesaj despre responsabilitatea pe care o au odată cu intrarea în profesie și despre relația dintre individ și instituțiile statului. Șeful statului și-a amintit de perioada în care a preluat funcția de primar general al Capitalei și de întrebarea pe care și-o punea atunci: până unde poate împinge limitele în relația cu sistemul.

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