Nicușor Dan: „Povestea despre sistem este mult mai impresionantă decât ceea ce numim sistem”

Președintele Nicușor Dan le-a transmis, marți, noilor magistrați un mesaj despre responsabilitatea pe care o au odată cu intrarea în profesie și despre relația dintre individ și instituțiile statului. Șeful statului și-a amintit de perioada în care a preluat funcția de primar general al Capitalei și de întrebarea pe care și-o punea atunci: până unde poate împinge limitele în relația cu sistemul.
În cadrul întâlnirii cu absolvenții din magistratură, Nicușor Dan i-a îndemnat pe tinerii magistrați să nu se lase intimidați de imaginea pe care o are „sistemul” și să aibă curajul de a-și susține propriile opinii.
Nicușor Dan: „Responsabilitatea pe care o aveți este mare”
Președintele le-a explicat noilor magistrați că funcția pe care o vor ocupa are un impact direct asupra modului în care cetățenii percep statul român.
Potrivit lui Nicușor Dan, în puține domenii imaginea instituțiilor publice este atât de strâns legată de deciziile unei singure persoane.
„Dacă un justiţiabil consideră că i s-a făcut dreptate de către unul dintre dumneavoastră, va avea încredere în statul român. Dacă el consideră că nu i s-a făcut dreptate, va avea un dubiu în ceea ce priveşte dreptatea în însăşi societatea noastră. Deci responsabilitatea pe care o aveţi este mare.
Din umila mea experienţă de justiţiabil, cred că sunt nişte tentaţii pe care un tânăr magistrat le are şi din nou pe care le-am experimentat în experienţa mea de câteva mii de ore prin săli. Este o tentaţie aroganţei, pentru că aţi făcut o şcoală grea, şi cumva aţi fost selectaţi dintre mulţi oameni care au făcut studii juridice", a spus preşedintele.
Mesajul lui Nicușor Dan
Nicușor Dan a vorbit și despre câteva capcane pe care le poate întâlni un tânăr magistrat în primii ani de activitate. El a făcut referire la propria experiență de justițiabil și la timpul petrecut în sălile de judecată.
„Ce pot eu să spun este că tot timpul şi de la mulţi oameni ai de învăţat. Este o tentaţie a suficienţei, pe care din nou am văzut-o la câţiva din magistraţi. Acelaşi lucru. 1. E în joc imaginea statului român. 2. Pentru dezvoltarea personală nu e bine. Am văzut o tentaţie de a da dreptate statului. Nesănătoasă. Pentru că dacă laşi statul să greşească odată, va greşi şi a doua oară, şi a treia oară. Şi am mai văzut o tentaţie de conformism. Dacă toată lumea merge într-o direcţie, de ce să merg într-o altă? Şi din nou, aici e nevoie de curajul propriei opinii.
Îmi aduc aminte, în 2020 am preluat mandatul de primar general. Până unde o să forţez în relaţia asta, mă întrebam eu atunci? Şi bineînţeles, prieteni, lume, îmi spuneau, o săracul, e aşa delicat, o să-l mănânce. Aveţi curajul propriei opinii, pentru că tot timpul povestea despre sistem este mult mai impresionantă decât ceea ce numim sistem", a mai spus şeful statului.