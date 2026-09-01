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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, despre activitatea procurorilor șefi: „Impresia, până în momentul ăsta, este că activitatea s-a dinamizat”

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 20:21

Președintele Nicușor Dan a vorbit, marți, despre evoluția activității procurorilor șefi numiți în urmă cu câteva luni și despre așteptările pe care societatea le are de la sistemul judiciar. Șeful statului a anunțat că va face o evaluare mai clară după împlinirea perioadei de șase luni de la numirea acestora, însă susține că primele impresii sunt pozitive.

Declarațiile au fost făcute în cadrul întâlnirii cu absolvenții din magistratură, unde președintele a abordat și problema corupției, a traficului de droguri și a violenței în familie.

Nicușor Dan așteaptă evaluarea după șase luni

Președintele consideră că este prea devreme pentru o concluzie definitivă privind activitatea noilor procurori șefi, motiv pentru care așteaptă împlinirea celor șase luni de la numirea lor.

„Există o aşteptare a societăţii legată de mai multe lucruri, de violenţa în familie, de traficul de droguri şi aşa mai departe, dar cea mai importantă aşteptare este legată de fenomenul corupţiei, corupţia mare, corupţia mică. Aştept să treacă cele şase luni de la numirea procurorilor şefi. Impresia, până în momentul ăsta, este că activitatea s-a dinamizat.

Faptul că acte importante din dosare importante nu mai ajung pe surse, în spaţiul public, e un pas înainte.

Reiterez responsabilitatea pe care o preluaţi odată cu preluarea acestei funcţii, dar reiterez optimismul că, prin activitatea dumneavoastră, o să ajungem într-un termen rezonabil la bunul echilibru şi la percepţia de dreptate în ţara noastră", a declarat şeful statului.

Nicușor Dan le-a transmis celor care intră în magistratură că preluarea unei astfel de funcții vine cu o responsabilitate importantă față de societate.

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