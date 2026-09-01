Nicușor Dan, despre activitatea procurorilor șefi: „Impresia, până în momentul ăsta, este că activitatea s-a dinamizat”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 20:21

Președintele Nicușor Dan a vorbit, marți, despre evoluția activității procurorilor șefi numiți în urmă cu câteva luni și despre așteptările pe care societatea le are de la sistemul judiciar. Șeful statului a anunțat că va face o evaluare mai clară după împlinirea perioadei de șase luni de la numirea acestora, însă susține că primele impresii sunt pozitive.

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