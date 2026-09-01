Coldea și gașca Soroș, atac total la Cotroceni. Șantaj internațional pentru salvarea lui Dominic Fritz

Publicat 1 sept. 2026, 20:05 Sursă Realitatea PLUS

Nicușor Dan pregătește o nouă întâlnire cu liderii politici la Palatul Cotroceni pentru o serie de consultări înainte de o nouă nominalizare de prim ministru. Surse apropiate administrației prezidențiale spun ca la finalul acestei săptămâni se va face o noua propunere de prim ministru. Între timp, șeful statului a devenit ținta unui atac fără precedent în spatele căruia s-ar afla, spun unele surse chiar generalul Florian Coldea și rețeaua Soroș. Ancheta jurnaliștilor în legătură cu Lucian Pahonțu ar fi, de fapt, o lovitură la adresa lui Nicușor Dan.

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