Coldea și gașca Soroș, atac total la Cotroceni. Șantaj internațional pentru salvarea lui Dominic Fritz

Nicușor Dan pregătește o nouă întâlnire cu liderii politici la Palatul Cotroceni pentru o serie de consultări înainte de o nouă nominalizare de prim ministru. Surse apropiate administrației prezidențiale spun ca la finalul acestei săptămâni se va face o noua propunere de prim ministru. Între timp, șeful statului a devenit ținta unui atac fără precedent în spatele căruia s-ar afla, spun unele surse chiar generalul Florian Coldea și rețeaua Soroș. Ancheta jurnaliștilor în legătură cu Lucian Pahonțu ar fi, de fapt, o lovitură la adresa lui Nicușor Dan.
După desemnarea unui nou prim-ministru, generalul negru și gașca soroșistă riscă să piardă controlul asupra unor instituții-cheie. După ce Nicușor Dan a promulgat legea care l-a lăsat pe Fritz fără mandatul de primar, un adevărat linșaj a izbucnit în spațiul public la adresa președintelui. De altfel, globaliștii au cerut blocarea fondurilor europene până când România renunță la amendamentul „Fritz”. Nu este însă prima dată când USR-iștii pun presiune pe liderii de la Bruxelles împotriva României. Inclusiv Monica Macovei a criticat conducerea României în plenul Parlamentului European. REALITATEA PLUS a cerut un punct de vedere de la Florian Coldea, însă nu avem încă un răspuns.
Cine e în spatele linșajului la adresa președintelui Nicușor Dan?
Potrivit presei, generalul Florian Coldea și gașca soroșistă pregătesc suspendarea președintelui Nicușor Dan și înlocuirea acestuia cu Maia Sandu, o apropiată de fiul lui George Soros. Astfel, șeful statului este ținta unui atac fără precedent, mai ales în condițiile în care urmează să desemneze un nou premier. O astfel de schimbare ar putea duce la pierderea controlului din zona serviciilor și a instituțiilor de securitate de către Coldea și Soroș, spun jurnaliștii.
De altfel, ancheta RECORDER despre șeful SPP, Lucian Pahonțu, ar fi fost o lovitură la adresa lui Nicușor Dan. Culmea, USR a pus tunurile pe Lucian Pahonțu fix după ce Nicușor Dan a promulgat legea care l-a lăsat pe Fritz fără fotoliul de primar. Șeful Serviciului de Pază și Protecție a fost acuzat că ar fi făcut parte din Trupele de Securitate ale regimului Ceaușescu, ar fi participat la represiunea manifestaţiilor din 21 decembrie 1989, de la Bucureşti, şi, câteva luni mai târziu, la intervenţiile în forţă împotriva protestatarilor din Piaţa Universităţii, înainte şi în timpul Mineriadei din iunie 1990.
De altfel, susținătorii lui Fritz au protestat în fața Palatului Cotroceni și i-au cerut președintelui să-l demită pe șeful SPP. Lucian Pahonțu a negat ferm acuzațiile care i se aduc în spațiul public.
Dominic Fritz trebuie să plece de la primăria Timișoarei până pe 29 septembrie, după ce a fost găsit în conflict de interese. Totodată, Fritz nu mai poate candida pentru alt mandat timp de 3 ani. De altfel, liderul USR a devenit critic la adresa președintelui României.
770 de milioane de euro, puse în joc pentru Fritz
În timp ce premierul demis Ilie Bolojan vorbește constant despre cât de importantă este atragerea fondurilor europene, globaliștii îl apără pe Dominic Fritz, cu riscul de a lăsa România fără fonduri europene. Aliații USR și PNL - tabăra lui Bolojan din Parlamentul European, i-au cerut șefei Comisiei Europene să blocheze banii destinați României, ceea ce a dus la pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR.
Demersul a fost realizat printr-o scrisoare adresată Ursulei von der Leyen, semnată de președintele PPE, Manfred Weber, și lidera grupului Renew Europe, Valerie Hayer. Aliații USR și PNL - aripa lui Bolojan, i-au cerut șefei Comisiei să blocheze cele 770 de milioane de euro din PNRR până când România renunță la planurile de modificare a legii care a dus la încetarea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz.
Semnatarii scrisorii susțin că aplicarea retroactivă a amendamentului încalcă legislația UE și Constituția României și acuză PSD că îl vizează în mod deliberat pe Fritz. Manfred Weber a transmis: „Dacă legislația este concepută pentru a elimina un adversar politic, iar fondurile UE sunt folosite ca pârghie pentru a o impune, aceasta nu mai este doar politică - este o problemă legată de statul de drept”.
România a mai fost implicată în scandaluri asemănătoare și în trecut, când Monica Macovei a ajuns să atace dur, în repetate rânduri, conducerea țării în plenul Parlamentului European.
Monica Macovei, fost ministru al Justiției, ar fi fost dintotdeauna protejata lui Florian Coldea. De altfel, la mai bine de un an de la trimiterea în judecată, Curtea de Apel București a dat undă verde pentru judecarea fostului prim adjunct SRI, Florian Coldea, trimis în judecată de DNA pentru săvârșirea unor fapte de corupție.