Ascensiunea lui Dominic Fritz: De la voluntar la Timișoara la controversele legate de Legea Integrității

Publicat 29 aug. 2026, 19:13 Actualizat 29 aug. 2026, 19:14 Sursă Realitatea PLUS

Promulgarea reformei ANI de către președintele Nicușor Dan pune capăt mandatului lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara în termen de 30 de zile, însă edilul refuză să demisioneze și invocă legislația europeană. Conflictul se mută rapid la Bruxelles, unde presiunile politice din partea grupurilor PPE și Renew, alături de amenințările privind blocarea fondurilor din PNRR, transformă cazul într-o confruntare europeană majoră privind influențele străine în politica din România.

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