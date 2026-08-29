Bolojan, la inaugurarea unui centru medical nefuncțional din Cluj: investiție de 230 de milioane de lei

Publicat 29 aug. 2026, 12:28 Sursă Realitatea PLUS

Premierul demis Ilie Bolojan continuă campania prin țară! A participat la inaugurarea noului centru Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj. Halucinant este că deși premierul se laudă cu proiectul de peste 230 de milioane de lei, centrul nu poate primi încă pacienți. Noua unitate mai are nevoie de avize și dotări, dar și de personal medical. Iar tupeul premierului demis nu se oprește aici. I-a lăudat pe medici, după ce în legea salarizării, cele mai mari tăieri erau tocmai pentru cadrele medicale.

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