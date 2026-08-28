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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan a promulgat legea integrității. Fritz trebuie să plece de la Primăria Timișoarei

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan, președintele României

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 aug. 2026, 17:18
Actualizat28 aug. 2026, 17:23
SursăRealitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea integrității, așadar Dominic Fritz va trebui să plece de la Primăria Timișoarei începând de astăzi. Are un termen de 30 de zile.

Nicușor Dan a promulgat astăzi, 28 august 2026, legea integrității, cunoscută și ca legea ANI, care îl vizează direct pe Dominic Fritz.

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale.

Dominic Fritz, obligat să plece de la Primăria Timișoarei în 30 de zile

Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare.

Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern.

Cer Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi.

Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări.”, a transmis Nicușor Dan.

Este foarte important, de menționat, că în urma promulgării acestei legi, din acest moment, în termen de 30 de zile, președintele USR, Dominic Fritz, trebuie să părăsească funcția de primar al Timișoarei, având în vedere și decizia care a venit din partea Curții Constituționale, care a spus clar că este constituțională această lege.

Legea ANI este una controversată, fiind atacată de către USR, cât și de către Partidul Național Liberal.

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