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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan a promulgat legea integrității. Fritz trebuie să plece de la Primăria Timișoarei
Nicușor Dan, președintele României
Publicat28 aug. 2026, 17:18
Actualizat28 aug. 2026, 17:23
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea integrității, așadar Dominic Fritz va trebui să plece de la Primăria Timișoarei începând de astăzi. Are un termen de 30 de zile.
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