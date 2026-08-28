Nicușor Dan a promulgat legea integrității. Fritz trebuie să plece de la Primăria Timișoarei

Publicat 28 aug. 2026, 17:18 Actualizat 28 aug. 2026, 17:23 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea integrității, așadar Dominic Fritz va trebui să plece de la Primăria Timișoarei începând de astăzi. Are un termen de 30 de zile.

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