Dezvăluiri despre administrația lui Dominic Fritz. O fostă funcționară rupe tăcerea

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea ANI! Asta inseamna ca mandatul lui Dominic Fritz de primar al Timișoarei încetează în 30 de zile de la momentul în care legea intră în vigoare, mai exact dupa ca este publicată în Monitorul Oficial. Dominic Fritz a ieșit la atac și a lăsat de înțeles că vrea în continuare să-și exercite mandatul, pentru că viceprimarii săi vor rămâne la conducere de la finalul lunii septembrie. În opinia lui Fritz, legea este un atac din partea PSD. Pe acest fond, o fostă funcționară a primăriei conduse de Dominic Fritz rupe tăcerea și face dezvăluiri incendiare.
Legea privind reforma Agenției Naționale de Integritate a fost promulgată de Nicușor Dan la câteva ore după ce a ajuns la Palatul Cotroceni.
”Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, a declarat Nicușor Dan, într-un comunicat de presă.
"Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale. Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare", spune președintele României.
În urma anunțului, Dominic Fritz a venit cu un atac furibund, în care se apără și aruncă vina pe social-democrați și CCR pentru ceea ce i se întâmplă.
"52.000 de voturi ale timișorenilor anulate, scuipate. Nicio contorsiune a majorității PSD la Curtea Constituțională nu poate ascunde adevărul. Statul de drept în România nu mai există. PSD este un partid care nu mai are nicio șansă să câștige lupta democratică, așa că folosește instrumentele dictatorilor pentru a-și păstra puterea. Echipa mea de viceprimari va prelua interimar conducerea primăriei de la sfârșitul lui septembrie”, a transmis Fritz.
Între timp, o fostă funcționară din primăria Timișoara care a fost dată afară de Dominic Fritz și și-a recuperat postul în instanță, iese din nou la atac împotriva edilului.
Femeia le-a solicitat judecătorilor să oblige Instituția Prefectului Județului Timiș să îi comunice documentele care au stat la baza emiterii ordinului prin care Dominic Fritz a fost doar sancționat, nu și destituit. Acestuia i-a fost diminuată indemnizația cu 10 la sută, timp de 6 luni.
„Practic, primarul – sau pot să-i spun fostul primar Dominic Fritz – trebuia să-și piardă mandatul încă de la data rămânerii definitive a sentinței date de Curtea de Apel Timișoara, pentru că Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul acestuia definitiv”, a declarat Mirela Adriana, fost funcționar public Primăria Timișoar.
Femeia spune că prefectul propus de USR nu a dat curs reclamației pe care a făcut-o.