Dezvăluiri despre administrația lui Dominic Fritz. O fostă funcționară rupe tăcerea

Publicat 28 aug. 2026, 21:17 Actualizat 28 aug. 2026, 21:21 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea ANI! Asta inseamna ca mandatul lui Dominic Fritz de primar al Timișoarei încetează în 30 de zile de la momentul în care legea intră în vigoare, mai exact dupa ca este publicată în Monitorul Oficial. Dominic Fritz a ieșit la atac și a lăsat de înțeles că vrea în continuare să-și exercite mandatul, pentru că viceprimarii săi vor rămâne la conducere de la finalul lunii septembrie. În opinia lui Fritz, legea este un atac din partea PSD. Pe acest fond, o fostă funcționară a primăriei conduse de Dominic Fritz rupe tăcerea și face dezvăluiri incendiare.

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