Data plecării Cristinei Trăilă din Guvern, stabilită prin decizie. Documentul semnat de Ilie Bolojan a fost publicat în Monitorul Oficial

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 18:15

Cristina Trăilă va fi eliberată la cerere din funcția de secretar general adjunct al Guvernului începând cu 15 septembrie. Decizia premierului interimar Ilie Bolojan a fost publicată în Monitorul Oficial, după demisia depusă de aceasta pe 26 august.

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