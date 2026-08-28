Data plecării Cristinei Trăilă din Guvern, stabilită prin decizie. Documentul semnat de Ilie Bolojan a fost publicat în Monitorul Oficial

Cristina Trăilă va fi eliberată la cerere din funcția de secretar general adjunct al Guvernului începând cu 15 septembrie. Decizia premierului interimar Ilie Bolojan a fost publicată în Monitorul Oficial, după demisia depusă de aceasta pe 26 august.
Plecarea din Guvern, stabilită pentru 15 septembrie
Cristina Trăilă își va încheia mandatul de secretar general adjunct al Guvernului la jumătatea lunii septembrie. Decizia prin care aceasta este eliberată din funcție la cerere a fost semnată de premierul interimar Ilie Bolojan.
Documentul stabilește data de 15 septembrie pentru încetarea exercitării funcției, ocupată cu rang de secretar de stat.
„La data de 15 septembrie, doamna Cristina Trăilă se eliberează, la cerere, din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat”, se arată în decizia semnată de premierul interimar Ilie Bolojan.
Demisia a venit după anunțul DNA
Cristina Trăilă și-a anunțat demisia pe 26 august, la o zi după ce Direcția Națională Anticorupție a comunicat că a început urmărirea penală în cazul său.
Procurorii DNA o cercetează pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.
Ancheta este instrumentată de DNA – Serviciul Teritorial Iași și vizează, potrivit procurorilor, demersuri pentru schimbarea directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui.
Ce susțin procurorii în dosarul lui Fănel Bogos
Potrivit DNA, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile prin care se urmărea înlocuirea directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de omul de afaceri Fănel Bogos.
Direcția Națională Anticorupție a precizat că a dispus efectuarea urmăririi penale față de Cristina Trăilă pentru infracțiunea de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite.
Anunțul procurorilor a fost făcut marți, 25 august, printr-un comunicat de presă al structurii teritoriale a DNA din Iași.
Cristina Trăilă susține că este nevinovată
După apariția informațiilor despre anchetă, Cristina Trăilă a transmis că acuzațiile care îi sunt aduse nu sunt întemeiate și că este convinsă că situația va fi clarificată în timpul urmăririi penale.
„Față de toate aspectele vehiculate public, țin să fac următoarele precizări: sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Sunt, de asemenea, conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL. Ca atare, am decis să demisionez din funcția de secretar general adjunct al Guvernului', a scris Trăilă, pe Facebook.
Plecarea din funcția de la Guvern va deveni efectivă la 15 septembrie, conform deciziei semnate de Ilie Bolojan.