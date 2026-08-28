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Politica· 1 min citire

Fritz, disperat după ce a aflat că pierde mandatul. Cum vrea să rămână la conducere în Timișoara

Dominic Fritz, președintele USR

Dominic Fritz, președintele USR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 aug. 2026, 19:58
SursăRealitatea PLUS

Atac furibund din partea lui Dominic Fritz la adresa PSD, după ce Nicușor Dan a promulgat legea care îl trimite acasă în 30 de zile. Primarul Timișoarei aruncă vina pe PSD pentru ceea ce i se întâmplă și încearcă să explice că ar fi victima unei așa-zise conspirații puse la cale împotriva sa și a USR-ului. De altfel, Fritz a ținut să menționeze că primăria va rămâne practic în mâinile sale, fiindcă de la sfârșitul lui septembrie interimatul va fi asigurat de cei pe care îi numește „viceprimarii săi”.

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea ANI, cu tot cu amendamentul anti-Timișoara, introdus de PSD și AUR. Asta înseamnă că în 30 de zile îmi va înceta mandatul de primar al Timișoarei. 52.000 de voturi ale timișorenilor anulate, scuipate.

Am primit deja două sancțiuni rămase definitive în instanță pentru o semnătură dată pe o copie a unui document perfect legal făcut în întregime de fostul primar, în a două zi din primul mandat, acum șase ani. Acum voi primi o a treia sancțiune, una nouă inventată, încetarea mandatului, pentru ceva ce aceeași lege nouă nu mai consideră o faptă sancționabilă.

Nu ai nevoie de studii juridice ca să vezi abuzul grosolan, răzbunarea politică, încălcarea Constituției. Nici o contorsiune a majorității PSD la Curtea Constituțională nu poate ascunde adevărul. Statul de drept în România nu mai există. PSD este un partid care nu mai are nicio șansă să câștige lupta democratică, așa că folosește instrumentele dictatorilor pentru a-și păstra puterea.

Echipa mea de viceprimari va prelua interimar conducerea primăriei de la sfârșitul lui septembrie. Eu rămân timișorean, rămân și președintele USR și voi lupta alături de mii și mii de romani care nu acceptă ca țara să se predea PSD-ului.

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