Fritz, disperat după ce a aflat că pierde mandatul. Cum vrea să rămână la conducere în Timișoara

Publicat 28 aug. 2026, 19:58 Sursă Realitatea PLUS

Atac furibund din partea lui Dominic Fritz la adresa PSD, după ce Nicușor Dan a promulgat legea care îl trimite acasă în 30 de zile. Primarul Timișoarei aruncă vina pe PSD pentru ceea ce i se întâmplă și încearcă să explice că ar fi victima unei așa-zise conspirații puse la cale împotriva sa și a USR-ului. De altfel, Fritz a ținut să menționeze că primăria va rămâne practic în mâinile sale, fiindcă de la sfârșitul lui septembrie interimatul va fi asigurat de cei pe care îi numește „viceprimarii săi”.

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