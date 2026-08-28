Nicușor Dan a promulgat legi pentru PNRR. Măsuri privind hidrogenul verde, biodiversitatea și persoanele cu dizabilități

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 aug. 2026, 19:48

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri mai multe legi necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Actele normative vizează, între altele, dezinstituționalizarea adulților cu dizabilități, utilizarea hidrogenului regenerabil, biodiversitatea și închiderea financiară a PNRR.

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