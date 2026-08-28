Nicușor Dan a promulgat legi pentru PNRR. Măsuri privind hidrogenul verde, biodiversitatea și persoanele cu dizabilități

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri mai multe legi necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Actele normative vizează, între altele, dezinstituționalizarea adulților cu dizabilități, utilizarea hidrogenului regenerabil, biodiversitatea și închiderea financiară a PNRR.
Deciziile luate astăzi, 28 august 2026, de Nicușor Dan vin înainte de termenul-limită din 31 august, stabilit pentru finalizarea jaloanelor și țintelor din PNRR, precum și pentru implementarea reformelor și investițiilor finanțate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.
Nicușor Dan a promulgat legi necesare pentru jaloanele din PNRR
Nicușor Dan a semnat decretul de promulgare a legii care introduce măsuri pentru accelerarea dezinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități. Documentul urmărește inclusiv prevenirea internării acestora în instituții și sprijinirea tranziției către servicii adaptate în comunitate.
Printre legile promulgate se află și actul normativ privind introducerea hidrogenului produs din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în industrie și transporturi. Totodată, președintele a promulgat legea de aprobare a unei ordonanțe de urgență care completează cadrul legislativ pentru extinderea utilizării energiei regenerabile.
Hidrogenul verde și energia regenerabilă, printre prioritățile legislative
Nicușor Dan a mai promulgat legea referitoare la închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență, dar și legea de aprobare a Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității.
„Banii din PNRR înseamnă, pentru țara noastră, dezvoltare, modernizare și progres. Cele mai mari investiții din PNRR au mers către îmbunătățirea infrastructurii rutiere și feroviare, reabilitarea energetică a clădirilor, construcția sau echiparea unităților medicale și facilitatea finanțării pentru companii”, a transmis președintele Nicușor Dan, conform Administrației Prezidențiale.
PNRR reprezintă principalul instrument prin care România finanțează proiecte de infrastructură, digitalizare, eficiență energetică, sănătate și sprijin pentru mediul de afaceri, prin fonduri europene alocate în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență.